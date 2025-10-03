Preminula legendarna Patricia Routledge: Bila je poznato lice britanske komedije

Legendarna britanska glumica Patricia Routledge, najpoznatija po ulozi Hyacinth Bucket u BBC-jevoj humorističnoj seriji Keeping Up Appearances te kao Henrietta "Hetty" Wainthropp u seriji Hetty Wainthropp Investigates, preminula je u 96. godini života.

Foto: Matthew Fearn/afp/profimedia

Rođena je 1929. godine u Birkenheadu, Cheshire, a školovala se na Sveučilištu u Liverpoolu i Dramskoj školi Bristol Old Vic. Karijeru je započela 1952. godine u kazalištu i mjuziklima, a svoj Broadway debi imala je 1966. godine. Za svoj rad na sceni osvojila je prestižne nagrade, uključujući Tony i Olivier, te je bila članica Royal Shakespeare Company.

Velik uspjeh i humanitarni rad

Patricia je postigla veliki uspjeh i na televiziji, osobito u serijama Victoria Wood: As Seen on TV, Talking Heads i Hetty Wainthropp Investigates. Osim televizije, glumila je i u filmovima poput To Sir, with Love (1967) i Don’t Raise the Bridge, Lower the River (1968). Bila je i poznata po svom angažmanu u humanitarnim i kulturnim aktivnostima, a 2017. godine dobila je počasnu titulu dame, što je jedna od najviših počasti u Velikoj Britaniji. 2008. godine dobila je počasni doktorat od Lancaster Universityja zbog velikog doprinosa drami i kazalištu.

Foto: Yui Mok, Pa Images/alamy/profimedia

Patricia Routledge ostaje upamćena kao jedna od najomiljenijih i najcjenjenijih glumica britanske scene, čiji su doprinosi kazalištu, televiziji i filmu nezaboravni.

