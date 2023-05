U 91. godini života umrla je Sanda Langerholz, hrvatska glumica i pjevačica najpoznatija po ulozi u mjuziklu "Jalta, jalta".

Rođena je 1932. godine u Zagrebu, a glumila je i u filmovima "Ispod crte", "Zlatne godine", "Vlakom prema jugu" kao Renata, "Sasvim malo skretanje", "Slučajna romanca" (1962.)... S Ivanom Hetrichom vodila je poznatu televizijsku emisiju "Ekran na ekranu", od 1961. do 1970. godine. U "Smogovcima" glumila od 1983. do 1996. godine, majku od Nine.

Na Državnoj muzičkoj školi 1954. završila solo pjevanje, a studij glume 1956. na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Glumila je u Narodnome kazalištu »August Cesarec« u Varaždinu, gdje je tumačila Nedu (M. Matković, Na kraju puta), Antigonu (J. Anouilh) i Abru (J. Steinbeck, Istočno od raja), te u Zagrebačkome kazalištu lutaka, a 1960. postala je stalnom članicom zagrebačkoga kazališta Komedija.

U tome je kazalištu ostvarila najveći broj uloga, napose kao glumica – pjevačica u mjuziklima. Tumačila je Katarinu (C. Porter – Sam i Bella Spewak, Poljubi me, Kato), Aldonzu (Dale Wasserman – Mitch Leigh, Čovjek iz Manche), gđu Pinella (L. Pirandello, Čovjek, zvijer i krepost), Cleu (P. Shaffer, Crna komedija), Karen, Muriel i Normu (N. Simon, Hotel Plaza), Ninu Filipovnu (M. Grgić – A. Kabiljo, Jalta, Jalta), Lucreziju Borgiu (B. Senker – T. Mujičić – N. Škrabe, Novela od stranca), Karolinu Liebherz (J. Freudenreich, Graničari), Anu Skok (F. Hadžić, Češalj). U Teatru &TD i Teatru u gostima istaknula se kao Ellen Namville u Ljubafi M. Schisgala, a na Dubrovačkim ljetnim igrama tumačila je Gertrudu u Shakespeareovu Hamletu.

Radila i kao televizijska voditeljica. Mnogobrojne uloge ostvarila na radiju i televiziji te na filmu (P. Krelja, Godišnja doba, 1979). Umirovljena je 1992., a i poslije se istaknula u Glumačkoj družini Histrion (A. Šenoa – M. Begović, Hrvatski Diogenes) i u Teatru u gostima (Ronald Harwood, Kvartet).

Za Plavi Vjesnik dala je intervju u kojemu je među ostalim rekla: "Rođena sam u Zagrebu. Tata mi je Slovenac, a majka Slavonka. Imamo i Makedonaca. Tako da smo jedna prava jugoslavenska obitelj". U istom je intervjuu rekla kako nikada nije imala većih profesionalnih kriza, te kako sebe nikada nije doživljavala kao veliku zvijezdu. Zaključila je i da se ljudi previše bave samima sobom.

Prvi je svoj nastup imala u Daruvaru, kao petogodišnja djevojčica, gdje je bila kod bake i djeda. Odmah se zaljubila u kazališne daske. Suprug joj je bio Angel Miladinov, upoznali su se 1955. godine, nisu se rastajali sve do njegove tragične pogiblje 1984. godine. Zajedno imaju sinove Ivana i Kirila.