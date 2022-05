Dvostruki oskarovac, Kevin Spacey (62) krajem prošle godine boravio je u Zagrebu kao gost poznatog hrvatskoj redatelja Jakova Sedlara (69), a sve kako bi snimio ključne kadrove za film o prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu.

Premijera dokumentarnog filma "Bilo jednom u Hrvatskoj" održana je u srijedu u 19 sati u zagrebačkom Branimir Centru, pogledajte isječak iz filma.

'Stvorili smo našu Hrvatsku'

U snimci koju smo prvi dobili od redatelja Jakova Sedlara, pogledajte kako izgleda kada holivudski glumac svjetskog kalibra živopisno interpretira slavni govor Franje Tuđmana.

Poznati hrvatski redatelj Jakov Sedlar u velikom intervjuu za Net.hr otkrio je detalje o svom novom filmu "Tuđman: Neispričana priča", u kojem glavnog lika tumači legendarni Spacey.

"On je izuzetan intelektualac kojeg sve zanima, od literature i povijesti, preko glazbe do teatra i filma, o svemu tome s njim možete razgovarati. Odmah po njegovu dolasku, pokazali smo mu grad koji mu se jako svidio. I grad i ljudi. Gdje god da se pojavio, ljudi su ga prepoznali, ali nitko nije bio dosadan ili agresivan. Mnogi su se željeli fotografirati s njim, nikoga nije odbio. Dapače, s mnogima je razgovarao", kazao je Sedlar te istaknuo da je Kevin Spacey za ulogu prvog hrvatskog predsjednika došao studiozno pripremljen.

Na premijeri bio i Rojs

Na velikoj premijeri dokumentarno igranog filma redatelja Sedlara bio je i Ljubo Ćesić Rojs koji je za 24sata.hr rekao da bi trebalo biti više filmova o prvom hrvatskom predsjedniku. "On je najveći Hrvat u povijest Hrvata. Pomirio je sinove ustaša i partizana. Ostvario nam je slobodnu i nezavisnu Hrvatsku. To je učinio sa svojom lijevom i desnom rukom", rekao je general Rojs koji je za Spaceyja imao same riječi hvale.

Naime, redatelj Sedlar je imao plan prikazati film o Tuđmanu 14. svibnja, na njegov 100. rođendan, no odustao je od te ideje. Sedlar je još otkrio da je Kevin Spacey pogledao film te da mu se jako svidio.