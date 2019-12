PET FILMOVA KOJE OVIH DANA NE SMIJETE PRESKOČITI: Klasici koji će vas ugrijati bolje od kuhanog vina

Ušuškani u najdražu dekicu pronađite omiljene klasike

Božić je pred vratima, a zima je već itekako pokazala zube. Dok promrzli iščekujemo vikend, često maštamo o dekici, vrućem čaju i lampicama, planirajući kako ćemo pogledati omiljeni film. Zapravo, nismo ni svjesni koliko smo sretnici danas. Dok su naši roditelji i bake i djedovi s nestrpljenjem iščekivali odlazak u kino kako bi pogledali omiljeni film, danas mi imamo isto to iskustvo na dlanu, kad god poželimo.

Ušuškani u najdražu dekicu pronađite omiljene klasike te pomoću besplatnih servisa na gadgetima poput Galaxy Tab-a S6 ili Samsunga S10 uronite u povijest. U toplini vlastita doma tako ćete kvalitetno moći provesti večer sa svojim najmilijima uz neke nezaboravne ekranizacije…

Božićna priča – Christmas Carol

Božićna priča roman je engleskog spisatelja Charlesa Dickensa izdan 19. prosinca 1843. koji je ilustrirao John Leech.

Priča je po izlasku doživjela ogroman uspjeh te je do danas ostala jedna od najpoznatijih blagdanskih priča, a doživjela je i brojne ekranizacije. Radnja se vrti oko škrtog direktora Londonske banke Scrooga kojeg posjete tri duha – prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Nakon što mu duh budućnosti pokaže njegov grob zameten snijegom i obitelj koja se veseli njegovoj smrti, Scrooge odluči promijeniti svoj život.

Divan život – It’s a Wonderful Life

Nema boljeg filma za nostalgičare od djela Franka Capre iz 1946. godine. Radnja filma je zasnovana na pripovijetki “The Greatest Gift” (“Najveći dar”) američkog književnika Philipa Van Dorena Sterna, dok je pravi uspjeh doživio kroz film s Jamesom Stewartom u glavnoj ulozi.

Radnja se vrti oko poslovnog čovjeka koji se našao u naočigled bezizlaznoj situaciji te je na sam Badnjak na rubu samoubojstva. Tada se pojavljuje njegov anđeo čuvar koji mu pokazuje kako bi izgledao život ljudi koje zna da se nije rodio, na taj način mu pokazavši kako je njegov život dragocjen.

Sam u kući – Home Alone

Možete li zamisliti Božić bez jednog od najpoznatijih filmova uz koji smo odrasli? Kevin i njegove pustolovine dostigli su kultni status, a iako znamo gotovo sve scene napamet – Božić bez ovog filma jednostavno nije isti.

Za one koji ne znaju, Kevin McCallister je dječak koji se s obitelji sprema na putovanje u Francusku gdje će provesti božićne blagdane, no užurbano spremanje velike obitelji dovodi do toga da Kevin ostaje sam kod kuće, dok obitelj shvati da ga je izgubila tek u avionu. Na scenu tada stupaju dvojica pljačkaša kojima maleni odluči stati na kraj i obraniti svoju kuću dok je obitelj na odmoru.

Kako je Grinch ukrao Božić? – How the Grinch Stole Christmas?

Stanovnici gradića Whoa odbacili su Grincha dok je bio dijete, nakon čega se on povukao u pećinu izvan mjesta zamrzivši sve ljude, što naročito dolazi do izražaja u vrijeme Božića, kada su svi sretni, opušteni te si međusobno poklanjaju poklone. Naravno, ni gradić Who nije ravnodušan prema njemu, pa im on nikada nije dobrodošao.

Jednoga dana stvari se promijene nakon što Grinch upozna Cindy Lou, naivnu i dobrodušnu djevojčicu kojoj slučajno spasi život. Ona ga odluči pozvati da se spusti u gradić na Badnju večer, no neće sve završiti onako kako je planirala…

Jack Frost

Pjevač Jack Frost zbog posla je većinu vremena na putu pa ne može provoditi mnogo vremena sa svojim sinom Charlijem. Kada Jack pogine u automobilskoj nesreći, Charlie ostaje slomljen sve dok mu tata ne oživi u obliku snjegovića pa mogu nadoknaditi vrijeme koje nisu provodili zajedno dok je Jack bio čovjek…

Ovaj film je slomio mnoga srca i uzrokovao slapove suza. U užurbano vrijeme blagdana ovaj film pokazat će nam što nam je zapravo najvažnije u životu.

Zato, ako ste nostalgičari koji žele uživati uz stare crno-bijele filmove kao što su Divan život (It’s a Wonderful Life) ili pak A Christmas Carol (Božićna priča), za vas su besplatni servisi kao što su Classic Cinema Online i Internet Archive. Dok je Internet Archive jedna od najvećih neprofitnih knjižnica u kojima možete doći do filmova, serija i knjiga, Classic Cinema Online nudi na stotine starih filmova od horora do komedija, i to kroz desetak kategorija.

No oni nisu jedini koji nude besplatne serije i filmove. Pogledajte što nude SnagFilms i Plex, pronađite svoj omiljeni film, ušuškajte se i na svom Galaxy Tab-u S6 uronite u pravu filmsku čaroliju koja će vam oplemeniti i uljepšati ove hladne zimske dane.