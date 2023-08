Projekcijom filma "Poljubite budućnost" hrvatskog redatelja s američkom adresom Nenada Čičin-Šaina u petak je otvoren 29. Sarajevo Film Festival i privukao tisuće gledatelja i gostiju poput frontmena irske grupe U2 Bona Voxa i gitarista Davida Evansa te poznate novinarke CNN-a Christiane Amanpour.

Njih troje su među akterima dokumentarnog filma kojim je otvoreno ovogodišnje izdanje SFF-a, a temeljen je na priči o tome kako je došlo do organiziranja koncerta grupe U2 u Sarajevu 1997. godine čime je, kako kaže jedan od sudionika tog projekta, na simboličan način konačno završen rat u BiH vođen od 1992. do 1995. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upravo s tog koncerta Bono je poslao poruku "F... the past. Kiss the future" koja je i pretočena u naslov filma čiji su producenti hollywoodske zvijezde Matt Damon i Ben Affleck. Dolazak dvojice glumaca u Sarajevo ranije je bio diskretno najavljivan no za to do petka nije bilo potvrde jer se obojica solidariziraju s glumcima koji štrajkaju u Hollywoodu pa su odlučili načelno da neće posjećivati filmske festivale.

Heroji grada

"Naš udio u filmu je mali u odnosu na sve one koje u njemu slavimo, a to su ljudi ovog grada, njegovi heroji", kazao je Bono na crvenom tepihu uoči ceremonije otvaranja SFF-a.

"Poljubite budućnost" fascinantna je priča o entuzijazmu male skupine ljudi kojima je bilo iznimno važno da se istina o ratnoj opsadi Sarajeva dozna diljem svijeta, a U2 je svojim ranijim otporom nasilju i glazbom bio neka vrsta "štita od mračnih sila", kako je to kazao Bono, bio izvrstan posrednik za to.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nenad Čičić Šain kazao je da mu je dolazak u Sarajevu probudio jake emocije jer je priča o borbi toga grada protiv ratnog zla postala univerzalna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kultura i umjetnost u ratu su potreba koja se često ne raspoznaje. To se vidjelo u Sarajevu u ratu i to koriste i ljudi u Ukrajini kako bi se usprotivili zlu", kazao je Čičin Šain.

U Sarajevo ove godine stižu filmaši Mark Cousins, Charlie Kaufman, Lynne Ramsay i Jesica Hausner koji će održati predavanja studentima i mladim kolegama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatski predstavnici

Direktor SFF-a Jovan Marjanović kazao je uoči otvaranja kako je siguran da će ovo biti festivalsko izdanje koje će biti najmanje na razini prethodnih.

"Vjerujem da će i ovo biti fantastilčan festival", kazao je Marjanović objašnjavajući da je ponovo u programu kombinacija različitih filmova iz šire regije te svjetskih filmskih hitova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ovogodišnjem SFF-u bit će prikazano 230 filmova u okviru 18 programa od kojih se 49 natječe za nagrade "Srce Sarajeva" u četiri kategorije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska je u najprestižnijoj kategoriji natjecanja za najbolji igrani film ove godine zastupljena samo kroz manjinsku koprodukciju ostvarenja "Izgubljena zemlja" čiju režiju potpisuje Vladimir Perišić no zato ima četiri predstavnika u kategoriji dokumentarnog filma i jedno koprodukcijsko ostvarenje u kategoriji kratkog filma.

U žiriju koji će odlučiti o najboljem igranom filmu su i hrvatski glumci Zlatko Burić i Juraj Lerotić.

Ovogodišnji SFF traje do 18. kolovoza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa