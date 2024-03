Održavana u srcu Hollywooda, dodjela Oscara predstavlja vrhunac postignuća u filmskom stvaralaštvu, odajući počast talentu, kreativnosti i predanosti koji oživljavaju priče na filmskom platnu.

Ovogodišnja dodjela Oscara obećava da će biti posebno intrigantna, budući da se globalna kinematografija razvila i diverzificirala na dosad neviđene načine.

Od revolucionarnog tehnološkog napretka do pripovijedanja koje pomiče granice i izaziva norme, filmovi koji se natječu za priznanje odražavaju bogatu tapiseriju ljudskog iskustva u svijetu koji se brzo mijenja. Filmski stvaratelji prilagodili su se novim izazovima, pronalazeći inovativne načine za stvaranje i dijeljenje svojih priča dok su u publici odjekivali na duboko emocionalnoj razini.

Dodjela Oscara 2024. neće samo slaviti trijumfe iz prošle godine, već će poslužiti i kao svjetionik nade za budućnost industrije. Od intimnih drama vođenih likovima do sveobuhvatnih epova, filmovi koji se natječu za najprestižniju nagradu predstavljaju najbolje od onoga što kinematografija može ponuditi. Svaka nominacija dokaz je strasti i kreativnosti filmaša, glumaca, pisaca i ekipe koji su uložili svoja srca i dušu u oživljavanje ovih priča.

Dok svijet željno iščekuje proglašenje pobjednika, dodjela Oscara 2024. spremna je pružiti nezaboravnu večer glamura, emocija i slavlja.

Kojim bismo trenucima koji stvaraju povijest mogli svjedočiti u nedjelju? Evo sve što trebate znati o 96. dodjeli Oscara.

Tko će biti domaćin dodjele Oscara 2024.?

Jimmy Kimmel ponovno je izabran za voditelja, što je njegov četvrti put da je voditelj ceremonije.

Tko će dodijeliti nagrade na dodjeli Oscara 2024.?

Među voditeljima na ceremoniji 2024. bit će Mahershala Ali, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh, Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Catherine O'Hara, Octavia Spencer i Ramy Youssef.

Tko će nastupiti na dodjeli Oscara 2024.?

Ryan Gosling oduševit će publiku izvedbom pjesme nominirane za Oscar, hita “I'm Just Ken” iz filma Barbie. Nastupit će i njegovi kolege, također nominirani Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish i Finneas te Scott George and the Osage Singers sa svojim pjesmama.

Tko su favoriti za osvajanje kipića?

“Oppenheimer” Christophera Nolana prednjači. Nolan, favorit za najboljeg redatelja, također je spreman osvojiti svog prvog Oscara. Tijesno je u kategoriji najbolje glumice između Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon") i Emme Stone ("Poor Things").

Kad bi Gladstone pobijedila, bila bi prva Indijanka koja je osvojila Oscara. Najbolji glumac također bi mogao biti tijesna konkurencija između Cilliana Murphyja ("Oppenheimer") i Paula Giamattija ("The Holdovers"). Obojica bi to bili prvi Oscari.

Giamattijeva kolegica Da’Vine Joy Randolph favorizirana je za najbolju sporednu glumicu, dok se očekuje da će Robert Downey Jr. ("Oppenheimer") osvojiti nagradu za najboljeg sporednog glumca. Njegovom najbližom konkurencijom smatra se Ryan Gosling za “Barbie”.

Nominirani za najprestižnije kategorije Oscara 2024.

Najbolji film

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Najbolji redatelj

Justine Triet, Anatomy of a Fall

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan, Oppenheimer

Yorgos Lanthimos, Poor Things

Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Najbolja glumica

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Poor Things

Najbolji glumac

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, The Holdovers

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

Najbolja sporedna glumica

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Danielle Brooks, The Color Purple

Emily Blunt, Oppenheimer

Jodie Foster, Nyad

America Ferrera, Barbie

Najbolji sporedni glumac

Robert Downey Jr, Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Poor Things

Robert DeNiro, Killers of the Flower Moon

Sterling K Brown, American Fiction

Najbolji originalni scenarij

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Past Lives

May December

Maestro

Najbolji adaptirani scenarij

Barbie

Poor Things

American Fiction

Oppenheimer

The Zone of Interest

Najbolji međunarodni film

Io Capitano

Perfect Days

Society of the Snow

The Teachers’ Lounge

The Zone of Interest

Najbolji animirani film

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Kinematografija

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Dizajn proizvodnje

Barbie

Poor Things

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Najbolja filmska glazba

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Najbolja pjesma

“The Fire Inside” from Flamin’ Hot

“I’m Just Ken” from Barbie

“It Never Went Away” from American Symphony

“Wahzhazhe (A Song For My People)” from Killers of the Flower Moon

“What Was I Made For?” from Barbie

Najbolje uređivanje

Oppenheimer

The Holdovers

Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Poor Things

Najbolji dokumentarni film

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Najbolja kostimografija

Barbie

Poor Things

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Napoleon

Najbolji make-up i frizure

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Najbolji zvuk

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Najbolji vizualni efekti

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Najbolji kratkometražni igrani film

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Najbolji kratkometražni dokumentarni film

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

Najbolji kratkometražni animirani film

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Ovi nominirani predstavljaju raznoliku lepezu talenata i priča, od kojih svaka nudi jedinstvenu perspektivu ljudskog iskustva. Kako iščekivanje raste, publika diljem svijeta željno iščekuje proglašenje pobjednika na dodjeli Oscara 2024.