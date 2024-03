Još samo tjedan dana dijeli nas od početka 96. dodjele Oscara koja se tradicionalno održava u Los Angelesu, a ove godine natječaj za famozni zlatni kipić pratit ćemo 11. ožujka u ponoć.

Izdvojili smo 14 Oscarom nagrađenih naslova koji su osvojili simpatije obožavatelja kinematografije diljem svijeta, a mogli biste ih pogledati već večeras.

Kum

Kriminalistička drama temeljena na istoimenom romanu Maria Puza predstavlja kronologiju mafijaške obitelji Corleone. Američki filmski institut prvo je proglasio film trećim najvećim u povijesti američke kinematografije, a kasnije je pozicioniran na prvo mjesto u izboru najboljih filmova svih vremena.

Dvije godine od objave filma snimljen je i nastavak Kum II. iz 1974, a zatim i Kum III. 1990.

Gospodar prstenova: Povratak kralja

Fantastični pustolovni film Petera Jacksona iz 2003., temeljen je na trećem dijelu knjige J.R.R. Tolkiena Gospodar prstenova koji zaključuje istoimenu filmsku trilogiju.

Priča prati Froda, Sama i Goluma (Smeagola) koji su sve bliže mjestu gdje moraju uništiti prsten moći. Za to vrijeme zli gospodar Sauron poslao je vojsku od 500.000 vojnika da napadne glavni grad Gondora Minas Tirith, jer vjeruje da se baš tamo nalazi prsten.

Ben-Hur

Film je nastao prema romanu američkoga odvjetnika, generala Lewa Wallacea. Radnja prati bogatoga židovskog princa Judu Ben-Hura koji živi u Jeruzalemu, a dolaskom rimskih vojnika njegov se život iznenada mijenja. Ben-Hur je važan i zbog akcijske scene prikaza utrke konja s kočijama jer je to dotad bila najdulja filmska scena uopće.

Ovaj film držao je rekord po broju osvojenih Oscara sve do 1997. godine, kada ga je dostigao film Titanic.

Ad Astra

Popularna Oscarom nagrađena drama prati astronauta koji putuje do samog ruba sunčevog sustava kako bi pronašao nestalog oca.

U ovom znanstveno fantastičnom trileru Brad Pitt, u glavnoj ulozi, pretražuje galaksiju u kobnoj ekspediciji koja prijeti opstanku našeg planeta.

Film možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na streaming platformi Voyo.

Bohemian Rhapsody

Film koji je osvojio četiri Oscara , izvrsna je biografska drama o megapopularnoj rock grupi Queen, njihovoj glazbi i životu njihovog izvanrednog frontmana Freddieja Mercuryja, koji je prkosio stereotipima da bi postao jedan od najomiljenijih zabavljača u povijesti glazbe.

Nakon Queenovog uspona, njihovog revolucionarnog zvuka i Freddijeve solo karijere, film također bilježi ponovno okupljanje benda i jedan od najvećih nastupa u povijesti rocka.

Film je dostupan putem RTL-ove streaming platforme Voyo!

Brooklyn

Na platofrmi Voyo možete pogledati dirljivu priču o Eilis Lacey, mladoj Irkinji koja napušta svoj dom u potrazi za boljim životom u Americi. Smješten u 1950-e, Brooklyn donosi Eilisino putovanje od teškog početka preko morske bolesti i izazova s kojima se suočava kao imigrantica do njezinog postupnog prilagođavanja životu u novoj zemlji.

Nominacije za Oskara, uključujući i za glavnu glumicu, svjedoče o snazi priče i izvedbi koje Brooklyn nudi. Film je topla, životna priča o pronalasku sebe u nepoznatom, o hrabrosti da se krene dalje i snazi koja se nalazi u novim počecima.

Povratnik

Epska avantura o preživljavanju muškarca napuštenog u divljini donijela je Leonardu DiCapriu zasluženog Oscara. U ekspediciji u neistražene dijelove američke divljine, legendarnog istraživača Hugha Glassa, kojeg utjelovljuje DiCaprio, brutalno je napao medvjed, a pripadnici njegovog tima su ga ostavili da umre u divljini.

Epsku avanturu s omiljenim glumcem možete pogledati na Voyo platformi - bilo kada i to bez reklama.

Amadeus

Biografski film koji prikazuje život jednog od najvećih glazbenika svih vremena - Wolfganga Amadeusa Mozarta, nagrađivan je Oscarom čak 8 puta.

Kompozitor Salieri, kao narator priče, prisjeća se uspomena iz djetinjstva, njegove ljubavi prema muzici i zavjetovanja Bogu na vječnu službu u zamjenu da postane veliki kompozitor. Zatim počinje priču o tome kakvu je ulogu u njegovom životu imao možda i najveći glazbenik ikada.

Casablanca

Klasični film snimljen 1942. godine, smješten je u vrijeme Drugog svjetskog rata. Glavni likovi su Rick Blaine, vlasnik kafića u Casablanci, Ilsa Lund, bivša ljubav Ricka koja se pojavljuje sa suprugom, te Victor Laszlo, borac protiv nacista.

Radnja se vrti oko napetosti i intriga u Casablanci, neutralnom gradu u kojem se skrivaju izbjeglice i špijuni. Film je poznat po svojoj romantičnoj priči, političkim intrigama i nezaboravnoj glazbi, uključujući ikoničnu pjesmu 'As Time Goes By'.

Kad jaganjci utihnu

'Kad jaganjci utihnu' je filmski klasik iz 1991. godine, temeljen na istoimenom romanu Thomasa Harrisa. Film prati mladu FBI stažisticu Clarice Starling koja se udružuje s dr. Hannibalom Lecterom, genijalnim serijskim ubojicom, kako bi uhvatila drugog serijskog ubojicu poznatog kao Buffalo Bill.

Film je dobio ukupno pet Oscara.

Schindlerova lista

Ovo filmsko remek-djelo iz 1993. godine, režirao je Stevena Spielberg, a radnja se temelji na istinitoj priči Oskara Schindlera, njemačkog industrijalca koji je spasio više od 1.200 židovskih radnika tijekom Holokausta.

Film je dobio ukupno sedam Oscara, uključujući najbolji film, najbolju režiju (Steven Spielberg) i najbolji adaptirani scenarij (Steven Zaillian).

Titanic

Svima poznati epski ljubavni film iz 1997. godine, režirao je James Cameron, a radnja prati sudbinu dvoje mladih zaljubljenika, Rose i Jacka, koji se zaljube na putovanju brodom Titanic, ali njihova ljubav je ugrožena zbog tragičnog sudara broda s ledenim brijegom.

Glavne uloge tumače Kate Winslet kao Rose i Leonardo DiCaprio kao Jack. Film je postigao ogroman uspjeh i osvojio ukupno 11 Oscara.

Oklada stoljeća

Ova filmska adaptacija istoimenog romana Michaela Lewisa iz 2015. godine, koju je režirao Adam McKay, istražuje uzroke financijske krize 2007-2008. godine kroz priče nekoliko financijskih stručnjaka koji su predvidjeli kolaps tržišta nekretnina i profitirali od toga.

Glavne uloge tumače Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling i Brad Pitt.

Film je bio nominiran za pet Oscara i osvojio je jednog za najbolji adaptirani scenarij, a pogledati ga možete na Voyo platformi.

Toni Erdmann

Filmsku komediju-dramu iz 2016. godine, režirao je Maren Ade, a radnja prati odnos između ekscentričnog oca, Winfrieda, i njegove poslovne kćeri, Ines, koja živi i radi u inozemstvu.

Kako bi se povezao s njom, Winfried stvara izmišljeni lik Toni Erdmann i počinje se pojavljivati ​​u njezinom životu na neočekivane načine.

Film je zaslužio Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma, a dostupan je na platformi Voyo.

