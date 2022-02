Voditeljice ovogodišnje dodjele Oscara bit će američke glumice Regina Hall (51), Amy Schumer (40) i Wanda Sykes (57).

Nova dodjela, nove izmjene

Tri zabavne žene vodit će 94. dodjelu Oscara u hollywoodskom Dolby Theatreu 27. ožujka, prenosi BBC. U posljednje tri godine svečanost nije imala službenog domaćina. "Želimo da se ljudi pripreme za dobar provod. Prošlo je dosta vremena", rekli su Hall, Schumer i Sykes u izjavi objavljenoj na web stranici Oscara.

Svečanost sljedećeg mjeseca također će uključivati ​​novu nagradu "favoritas" za najpopularniji film godine, za koji je glasala javnost putem Twittera i weba. Producent Will Packer dobio je zadatak da "udahne život" ceremoniji koja je posljednjih godina dovela do opadanja publike. Nova nagrada dat će novu nadu filmovima poput "Spider-Man: Nema puta kući" i "Za smrt nema vremena". Ti filmovi nisu nominirani za Oscara, za najbolji film, iako su bili prepoznati u nekoliko drugih kategorija, uključujući najbolje vizualne efekte.

Jimmy Kimmel bio je posljednji domaćin ceremonije 2018. Američki komičar i glumac Kevin Hart odustao je od voditelja dodjele Oscara 2019. nakon kontroverze vezane za homofobne objave na Twitteru.

"Ovogodišnja emisija usmjerena je na ujedinjavanje ljubitelja filma. Odlučili smo napraviti tim od tri najdinamičnije i najsmješnije žene s vrlo različitim komičnim stilovima", rekao je Packer. "Znam da će se zabava koju će Regina, Amy i Wanda napraviti biti zabavna našoj publici. Puno iznenađenja! Očekujte neočekivano!", rekao je organizator Oscara, prenosi BBC.

Upoznajte voditeljice

Wanda Sykes je kreatorica i zvijezda Netflixove serije "The Upshaws", a također se pojavljivala u TV emisijama kao što su "Nove avanture stare Christine", "Black-ish" i "Bez oduševljenja, molim". 1999. ova glumica je osvojila Primetime Emmy nagradu za izvanredno pisanje scenarija za glazbu i komediju, posebno za svoj rad na "The Chris Rock Showu".

U svibnju 2009. bila je zabavljačica na godišnjoj večeri dopisnika Bijele kuće, postavši i prva Afroamerikanka i prva otvoreno LGBT osoba koja je to učinila. Njezine filmske zasluge uključuju "Down to Earth", "Rio" i "Bad Moms".

Amy Schumer je američka stand-up komičarka i glumica, koja se 2007. probila u NBC-jevom reality natjecateljskom serijalu "Last Comic Standing". Od 2013. do 2016. glumila je u vlastitom "Comedy Central sketch showu", "Inside Amy Schumer", za koji je osvojila Primetime Emmy Award nagradu. Na velikom platnu debitirala je u filmu "Trainwreck", 2015., koji je također napisala, primivši nominaciju i za Zlatni globus.

Regina Hall je možda najpoznatija po ulozi Brende Meeks u seriji "Mrak film" od 2000. do 2006., te po drugim filmovima kao što su "Vjenčani kum","Little" i "Taj hejt u glavu". Također je glumila u "Girls Trip", koji je Packer producirao 2017. Ona također ima iskustvo s dodjelom nagrada, nakon što je preuzela kormilo na dodjeli BET nagrada 2019.