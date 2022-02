Nominacije za 94. dodjelu Oscara objavljene su u utorak i uključuju filmove u širokom rasponu žanrova. "Šape pasje" vodi među nominiranim filmovima s čak 12 pohvala. Redateljica drame, Jane Campion, ušla je u povijest postavši prva žena koja je više puta nominirana za najbolju režiju, piše CNN.

Novi rekord postavio je i redatelj Steven Spielberg, kao producent filma "Priča sa zapadne strane", koji je zaradio ukupno sedam nominacija, Spielberg je sada producirao 11 filmova nominiranih za najbolji film, što je novi rekord za Oscara. Denzel Washington produžio je rekord koji već drži kao najnominiraniji afroamerički glumac, zaradivši svoju desetu nominaciju za Oscara za ulogu u "Tragediji Macbetha". Dodjela Oscara trebala bi se održati u nedjelju, 27. ožujka.

Popis nominacija

U nominacijama za Najbolju fotografiju su filmovi: "Belfast", "CODA", "Ne gledaj gore", "Drive My Car", "Dina", "Kralj Richard", "Licorice Pizza", "Ulica noćnih mora", "Šape pasje" i "Priča sa zapadne strane".

Glumice nominirane u kategoriji Najbolja sporedna glumica su: Jessie Buckley (Mračna kći), Ariana DeBose (Priča sa zapadne strane), Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst (Šape pasje) te Aunjanue Ellis (Kralj Richard).

Glumci nominirani u kategoriji Najbolji sporedni glumac su: Ciaran Hinds (Belfast), Troy Kotsur (CODA), Jesse Plemons, (Šape pasje), J.K. Simmons, (Biti Ricardos) i Kodi Smit-McPhee (Šape pasje).

Za Najbolji međunarodni film nominirani su: "Drive My Car", "Flee", "Božja ruka", "Lunana: A Yak in the Classroom" i "Najgora osoba na svijetu"

Za Najbolji kratki dokumentarni film nominirani su: "Audible", "Lead Me Home", "The Queen of Basketball", "Three Songs for Benazir" i "When We Were Bullies".

Za Najbolji dokumentarno- igrani film nominirani su: "Ascension", "Attica", "Flee", "Summer of Soul" i "Riding with Fire".

Za Najbolju originalnu pjesmu nominirani su sljedeći filmovi: "Kralj Richard", "Encanto", "Belfast", "Za smrt nema vremena" i "Four Good Days".

Za Najbolji animirani film nominirani su: "Encanto", "Flee", "Luca", "The Mitchells vs. The Machine" i "Raya and the Last Dragon".

U nominaciji za Najbolje adaptirani scenarij su filmovi: "CODA", "Drive My Car", "Dina", "The Lost Daughter" i "Šape Pasje".

Za Najbolji originalni scenarij nominirani su: "Belfast", "Ne gledaj gore", "Kralj Richard", "Licorice Pizza" i "Najgora osoba na svijetu".

U nominaciji za Najbolju glavnu mušku ulogu natječu se: Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (Šape pasje), Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!), Will Smith (Kralj Richard) i Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

U nominaciji za Najbolju glavnu žensku ulogu natječu se: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penelope Cruz (Parallel Mothers), Nicole Kidman (Biti Ricardos) i Kristen Stewart (Spencee).

U nominaciji za Najboljeg redatelja natječu se: Kenneth Branagh (Belfast), Ryusuke Hamaguchi, (Drive My Car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Jane Campion (The Power of the Dog) i Steven Spielberg (Priča sa zapadne strane).

U nominaciji za Najbolji produkcijski dizajn natječu se: "Dina", "Ulica noćnih mora", "Šape pasje", "The Tragedy of Macbeth" i "Priča sa zapadne strane".

Za Najbolju kinematografiju nominirani su filmovi: "Dina", "Ulica noćnih mora", "Šape pasje" i "Priča sa zapadne strane".

Za Najbolji dizajn kostima nominirani su filmovi: "Cruella", "Cyrano", "Dina", "Ulica noćnih mora" i "Priča sa zapadne strane".

Za Najbolju montažu zvuka nominirani su filmovi: "Belfast", "Dina", "Za smrt nema vremena", "Šape pasje" i "Priča sa zapadne strane".

Oscarovska nagrada za orginalnu notu, nominirani su filmovi: "Don't Look Up", "Dina", "Encanto", "Parallel Mothers" i "Šape pasje".

U nominaciji za Najbolje vizualne efekte nalaze se filmovi: "Dina", "Free Guy", "Za smrt nema vremena", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Spider-Man: Put bez povratka".

U nominaciji za Najbolju montažu našli su se filmovi: "Gledaj gore","Dina", "Kralj Richard", "Šape pasje" i "Tick, Tick... Boom!".

U nominaciji za Najbolju šminku i frizuru nalaze se filmovi: "Coming 2 America", "Cruella", "Dina", "The Eyes of Tammy Faye", "Dinastija Gucci".