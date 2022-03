MIMIKA ZA ANALE / Will Smith šokirao cijelu dvoranu, ali faca Nicole Kidman je sve: 'Dajte joj Oscara za najbolju reakciju na šamar'

Australska glumica Nicole Kidman na dodjelu Oscara u Los Angelesu stigla je u pratnji supruga glazbenika Keitha Urbana. Uvriježena je praksa da se polemike vode oko njezina haljine, no ovoga puta Nicole će ostati upamćena po šokiranom izrazu lica nakon što je Will Smith ošamario komičara Chrisa Rocka nakon što se on našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith. Inače, svi su u gledalištu ostali zatečeni Willovim uletom na pozornicu, no Nicole je izdominirala svojom mimikom. "Ona bi trebala dobiti Oscara za najbolju reakciju na šamar koji je Will opalio Chrisu", komentirali su korisnici društvenih mreža.