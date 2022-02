Netflixova nova serija "Projekt Anna" (Inventing Anna) sastoji se od deset dijelova, a režirala ju je Shonda Rhimes, s čime je vratila slučaj prevarantice i manipulatorice Anne Sorokin (31) u središte pozornosti.

Tko je Anna Sorokin?

Priča ide ovako, gospođa Sorokin od 2010. živjela je pod lažnim imenom, Anna Delvey, a izmislila je i to da je bila bogata Njemica. Mnogu Newyoršku elitu prevarila je s lažnim pričama o njezinu životu te ih je tako navukla da financiraju njezine fine večere i putovanja. Gospođa Sorokin uhićena je 2017. zbog svojih dugovanja, nije platila mnoge pozamašne hotelske račune na Manhattanu.

Nakon tih velikih prijevara, Sorokin je osuđena na zatvorsku kaznu od četiri do 12 godina. Nakon što je prošla kroz pet popravnih ustanova, gospođa Sorokin je puštena u veljači 2021. Šest tjedana kasnije ponovno su je uhitile imigracijske vlasti jer joj je bila istekla viza.

Posljednju godinu Sorokin je provela u pritvoru, gdje se borila protiv deportacije u Njemačku. Tijekom nekoliko telefonskih poziva u "Orange County Correctional Facility" u Goshenu, New York, gospođa Sorokin je odradila iscrpni intervju za Netflixovu seriju, za koju je bila plaćeni savjetnik. Ova osuđivana prevarantica detaljno je opisala svoj život u pritvoru te se osvrnula i na eventualnu grižnju savjesti zbog silnih prijevara koje je počinila. New York Times je nedavno objavio njezin intervju u cijelosti.

"Žao mi je zbog onoga što sam napravila. Definitivno, ne osjećam da bi svijet bio bolje mjesto da ljudi samo pokušavaju biti sličniji meni", istaknula je Sorkin u intervjuu te dodala: "Rekla sam sucima da je sve izvučeno iz konteksta, htjela sam na slobodu. Nisam bila svjesna što sam učinila niti u što sam se uvalila", priznala je.

Netflix je odlučio ispričati priču ove prevarantice

Redateljica nove Netflixove serije Shonda Rhimes odlučila je zavrnuti rukave i temeljito istražiti životnu priču manipulatorice i prevarantice Anne Sorokin, a cijelu fabulu je bazirala na izvještajima novinarke The New Timesa Jessice Pressler, koja je 2018. srušila internet pričom o Sorokin.

Na početku svake epizode, pojavljuje se upozorenje: "Cijela ova priča je potpuno istinita. Osim svih dijelova koji su potpuno izmišljeni", ogradili su se iz Netflixa, a o dijelovima koji su ostali neispričani - možemo samo nagađati.

Naime, navodno ova prevarantica kojoj su posvetili čak deset epizoda, svoj je život potpuno izmislila. Osim lažnog imena, Sorokin nije bila obrazovana, ni bogata, a nije bila ni Nijemica već je rođena u Rusiji. Od imućnih Newyorčana je, kroz godine, uspjela iznuditi 1.657,875 kuna.

Tijekom suđenja joj nije bilo žao, tek je kasnije zažalila

U travnju 2019. na Manhattanu Sorokin je osudila porota, bila je kriva po četiri točke optužbe za usluge krađe, tri točke za veliku krađu i jednu točku za pokušaj velike krađe. Tog svibnja osuđena je na minimalno četiri godine zatvora nakon jednomjesečnog suđenja, tijekom kojeg je angažirala stilista da zadrži svoj glamurozni izgled na sudu. Njezin izgled komentirali su odvjetnici, porota i suci.

Kako smo prethodno spomenuli, Anna je za NYT priznala da je zažalila za time kako se odnosila prema poroti i sudu, međutim tijekom suđenja 2019. nije marila ni za što. U trenutku čitanja presude, Sorokin je za The New York Times rekla: "Stvar je u tome što mi nije žao. Lagala bih i tebi i svima drugima i sebi kad bih rekla da mi je žao zbog bilo čega", rekla je 2019. Sorokin koja je kasnije povukla ovu svoju izjavu, piše US Weekly.

Glumica je Annu posjetila u zatvoru

Julia Garner, dvostruka dobitnica Emmyja, glumi Annu u hit seriji. Glumica je Sorokin opisala kao "mladu žena u srednjim 20-ima s teško uočljivim europskim naglaskom koja osvaja New York" i ostavlja "emotivno slomljene ljude" iza sebe. Glumica je posjetila Annu u zatvoru kako bi se što bolje pripremila za lik, odlučila je s prevaranticom samo sjesti i pričati kao da su na kavi.

"Nekako sam htjela ući tamo ne snimajući ništa, ne dokumentirajući ništa, jer se dinamika mijenja čim netko osjeti da ga se gleda ili vidi, i ne mislim pritom nužno na Annu već bilo koga, tu se stvara instantni filter. Samo sam željela imati osjećaj da joj je ugodno razgovarati sa mnom... Htjela sam je vidjeti koliko god je moguće nefiltriranu", priznala je Julia Garner, piše New York Post.

Glumica se u nekoliko navrata iznenadila Anninim reakcijama. "Znala je biti iskričava. Bilo je mnogo trenutaka u kojima je govorila iznimno tiho, ali je onda prešla iz svjetla u mrak u roku od nekoliko sekundi. Osjećala sam se kao da je to bila zanimljiva kombinacija stvari, koja je sve učinila još više zbunjujućim. Ali u isto vrijeme, imalo je sve više smisla - zašto je uspjela učiniti to što je učinila", zaključila je glumica.

Ostali članovi glumačke postave Netflixove serije "Projekt Anna" također su poznata lica hit serija. Anna Chlumsky glumi Vivian, novinarku koja je svoj veliki proboj u novinarskoj karijeri vidjela u Anninoj priči. Glumačka postava također uključuje Laverne Cox, Katie Lowes, Arian Moayed, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith i Terry Kinney. Mnogi svjetski mediji su kritizirali ovu limitiranu Netflixovu seriju o prevarantici Sorokin, osvrnuli su se na loš naglasak glavne glumice, a između ostalog nije im se svidjela kompletna poruka, nazvali su seriju jeftinom i površnom.