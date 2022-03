VRAĆAJU SE PRED KAMERE! / Familija Kardashian-Jenner u novim dramama: 'O moj Bože, umireš li? Umireš?! - Umirem...'

Novi teaser za Hulu seriju "The Kardashians" prikazuje glavne trenutke obitelji tijekom prošle godine, a nazvali su ga "Ovo se događa". U glavnim ulogama su, očekivano, Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner i Kylie Jenner. Novi trailer za reality seriju izašao je u ponedjeljak navečer i sadrži još uzbudljivih isječaka slavne obitelji. Obitelj je prethodno glumila u E!-ovom dugogodišnjem hit reality showu "Keeping Up with the Kardashians", koji je premijerno prikazan 2007. Najavili su kraj te franšize u rujnu 2020., a tri mjeseca kasnije, u prosincu 2020., dame su potpisale višegodišnji ugovor o "stvaranju globalnog sadržaja" koji će se emitirati isključivo na Hulu u Sjedinjenim Državama i na više međunarodnih teritorija, piše People. Serija "Keeping Up with the Kardashians" završila je nakon 20 sezona u lipnju 2021. Dvodijelni specijal za ponovno okupljanje kojeg je vodio Andy Cohen emitiran je nakon finala serije. "Kardashians" će se premijerno emitirati 14. travnja na Huluu. Nove epizode ići će svakog četvrtka. U fotogaleriji doznajte neke od novosti koje očekuju ljubitelje Kardashianki u novim nastavcima njihovog realityja.