Horor filmovi imaju tu jedinstvenu moć da nas uzbuđuju svojim zastrašujućim pričama i neizvjesnošću zbog koje sjedimo na rubu kauča ili pak grizemo rub deke pod kojom se krijemo od čudovišta iza ekrana.

Od bezvremenskih klasika do modernih remek-djela, žanr je to koji odlično služi onima koji od filmova ponekad traže malo uzbuđenja, umjesto opuštanja.

Najstrašniji horor filmovi

Pripremite se, top horor filmovi niže su čista jeza. Najbolje je da ih gledate u društvu, osim ako ste hladni kao špricer i nemate nikakvog straha.

"Egzorcist" (Exorcist,1973.): Radi se o jednom od najstrašnijih filmova svih vremena. "Egzorcist" prati demonsku opsjednutost mlade djevojke i njene očajničke pokušaje da spasi svoju dušu, a donosi nezaboravnu napetost i prilično uznemirujuće scene.

"Isijavanje" (The Shining, 1980.): Fantastično režiran hororac Stanleya Kubricka temeljen je na romanu Stephena Kinga.” Isijavanje" istražuje pisca koji postaje zimski čuvar ukletog hotela te pomalo propada u ludilo, što ga pretvara u opasnog manijaka najopasnijeg za one najbliže - njegovu obitelj.

"Prizivanje" (The Conjuring, 2013.): Horor inspiriran istinitim događajima prati istražitelje paranormalnih aktivnosti Eda i Lorraine Warren dok se suočavaju sa zlonamjernim duhovima koji teroriziraju obitelj u njihovom novom domu. Ovaj horor doista ima mnoštvo scena koje izazivaju ozbiljan strah, a mnogi su ostali oduševljeni intenzivnom neizvjesnošću kojom film odiše.

"Naslijeđeno zlo" ( Hereditary, 2018.): Ovo moderno horor remek-djelo prodire u zastrašujuće tajne obitelji koju progoni zlokobno nasljeđe predaka, spajajući psihološki teror s nadnaravnim užasom. Učinak? Više nego jeziv. Ne gledajte ovaj film sami noću.

"Bježi" ( Get Out, 2017.): Spajajući horor s društvenim komentarima, "Get Out" prati mladog Afroamerikanca koji otkriva užasavajuću zavjeru tijekom posjeta obiteljskom imanju svoje bijele djevojke, pružajući moćnu mješavinu uzbuđenja i komentara koji potiču na razmišljanje. Ovaj horor odlično obrađuje pitanje rase i identiteta.

Janje: Dramski horor u kojem priča prati bračni par farmera koji se šokira kada jedna od njihovih ovaca okoti hibrida čovjeka i ovce s uglavnom ljudskim tijelom, ali janjećom glavom i desnom rukom. Par prihvaća bebu kao svoju i počinje je voljeti kao vlastito dijete, ali to će povući teške posljedice.

Novi horor filmovi

Neka od nedavnih izdanja mogu stati uz bok kultnim horor filmovima koje smo nabrojali. Ovo su neki od uspješnijih:

"Mjesto tišine" (A Quiet Place, 2018.): U svijetu preplavljenom smrtonosnim stvorenjima koja love uz pomoć zvuka, obitelj mora živjeti u tišini kako bi preživjela, što dovodi do neizvjesnosti koja i užasa koji kidaju živce.

"Naslijeđeno zlo" (Hereditary, 2018.): Kao što smo već spomenuli, ovaj proganjajući psihološki horor film istražuje dubine obiteljske traume i nadnaravnog terora, ostavljajući publiku zapanjenom i potresenom do srži.

"Midsommar" (2019.): Od redatelja horor filma Hereditary", "Midsommar" prati skupinu prijatelja koji putuju u udaljeno švedsko selo na ljetni festival. Tamo se susreću s uznemirujućim ritualima i užasima koji prkose zdravom razumu.

"Us" (2019.): Redatelj Jordan Peele stvorio je pristojno jeziv horor "Us”, koji prati obitelj koju teroriziraju njihovi dvojnici dok su na odmoru. Ovaj film je zanimljiv i zato jer na jeziv način istražuje dualnosti ljudskog identiteta.

Demoni: Tasya Vos je korporativna agentica koja koristi najmoderniju tehnologiju pomoću koje preuzima tijela drugih ljudi te ih tako tjera da izvršavaju atentate za benefit kompanije za koju radi. I premda ona ima poseban dar za ovaj posao, njezina iskustvauzrok su dramatičnim promjenama, a u svom se životu svakodnevno odupire nasilnim sjećanjima i porivima.

Lijek za život: Unutar zidova zabačenog centra za rehabilitaciju skriva se zastrašujuća tajna Mladi ambiciozni direktor poslan je u idilični wellness centar u Švicarske Alpe. Ubrzo počinje sumnjati da "čudesan spa" nije onakav kakav se čini.

Stari horor filmovi

Nema do klasika, pa je vrijeme da spomenemo i neke od bezvremenskih horora prožetih visokom razinom terora.

"Psiho" ( Psycho, 1960.): Kultni triler Alfreda Hitchcocka i dalje je neprikosnoveno remek-djelo neizvjesnosti i psihološkog horora. Nema onoga tko ne zna za nezaboravnu scenu pod tušem i uvrnutoj pričom o vlasniku motela sa smrtonosnom tajnom.

"Noć živih mrtvaca" (The Night of the Living Dead, 1968.): Revolucionaran zombi film Georgea A. Romera koji je redefinirao je žanr horora oštrim realizmom i sociološkom komponentnom, utirući put novoj eri kinematografskog terora.

"Noć vještica" (Halloween, 1978.): Glavni ‘slasher’ film Johna Carpentera koji prati maskiranog ubojicu Michaela Myersa dok terorizira maleni grad u noći Noći vještica, donoseći neizvjesnost i jezu kakvu rijetko koji horor pogađa onako kako je to pogodio Carpenterov klasik.

"Teksaški masakr motornom pilom" (Texas Chainsaw Massacre, 1974.): Kultni klasik Tobea Hoopera prati skupinu prijatelja koji na putovanju susreću obitelj kanibala. Slijedi neumoljiv teror i visoka razina napetosti sve do same završnice horora.

"Kad jaganjci utihnu" ( The Silence of the Lambs, 1991.): Ttriler nagrađen Oscarom prati FBI-jevu pripravnicu Clarice Starling dok surađuje sa jezivim zatvorenim serijskim ubojicom Hannibalom Lecterom kako bi uhvatila još jednog ubojicu na slobodi. Dijalozi i scene ovog horora su nezaboravne i nevjerojatno napete. Ako ga još niste pogledali, vrijeme je - nećete ni trepnuti.

Hrvatski horor filmovi

Hrvatska nije baš poznata po horor filmovima, no ipak postoji nekoliko značajnijih ostvarenja u tom žanru:

"Uzbuna na zelenom vrhu" (2017.): Adaptacija popularne hrvatske dječje knjige, ovaj atmosferični misteriozno-horor film prati skupinu djece dok otkrivaju mračne tajne skrivene u svom slikovitom krajoliku, što dovodi do jezivog sukoba s nadnaravnim silama.

"The Witch's Crocodile" (1988.): hrvatski klasik horora, "The Witch's Crocodile" govori jezivu priču o mladiću koji se sprijatelji s misterioznom ženom za koju se priča da je vještica, oslobađajući niz zastrašujućih događaja koji prijete da ga progutaju i njegovu zajednicu.

“Leptirica”: Jedan od najcjenjenijih filmova strave iz SFR Jugoslavije, film Đorđa Kadijevića iz 1973. godine. Svojevrsni jugoslavenski Nosferatu slovi kao jedan od najstrašnijih filmova bivše države, a kruži priča i da je tijekom premijernog televizijskog prikazivanja u Makedoniji jedan gledatelj doslovno umro od straha doživjevši srčani udar.

Čovjek koga treba ubiti (Veljko Bulajić, 1979): Sotonistički film hrvatsko-crnogorske koprodukcije, u kojemu se tzv. povijest miješa s fantastikom i stravom, a interesi i oportuno djelovanje Crkve izjednačuju s interesima i djelovanjima Sotone. Ostvarenje je to koje je osvojilo nekoliko nagrada, a između ostalog i Brončanu arenu za režiju i Srebrnu arenu za scenografiju na Pulskom festivalu.

Tinejdžerski horor filmovi

Za mlađu publiku željnu opuštanja uz jezivost, donosimo nekoliko horor filmova za tinejdžere:

"Vrisak" (Scream, 1996.): Radi se o meta-horor filmu koji je revitalizirao žanr ‘slasher’ sa svojim samosvjesnim humorom i pametnim obratima. Priča prati skupinu srednjoškolaca na meti maskiranog ubojice.

"Znam što si radio prošlog ljeta" (I know what you did last summer, 1997.): Horor temeljen na romanu Lois Duncan, također tinejdžerski ‘slasher’. Priča prati skupinu prijatelja koja je zataškala fatalnu prometnu nesreću nakon koje ih uhodi i terorizira misteriozna osoba.

"Konačno odredište" ( Final Destination, 2000.): Nadnaravna horor franšiza prati skupinu tinejdžera koji bježe smrti nakon predosjećaja, samo kako bi ih naposlljetku ulovila nevidljiva sila odlučna ispraviti neravnotežu.

"Fakultet" (1998.): Znanstveno-fantastični horor u režiji Roberta Rodrigueza prati skupinu srednjoškolaca koji otkrivaju zlokobnu zavjeru u koju su upleteni njihovi učitelji, a koje kontroliraju parazitski izvanzemaljci.

Sirovo: Vegetarijanka Justine studentica je veterinarstva. Na prvom inicijacijskom ritualu na fakultetu njezina kolegica Alexia nagovara je da konzumira zečji bubreg, što u njoj nenadano budi dosad nepoznatu želju za sirovim mesom. Najprije dobije bolni osip, no kanibalistička žudnja raste.

"Noćna mora u Ulici brijestova" (Nightmare on Elm Street, 1984.): Klasik nad klasicima, ovaj horor film prati skupinu tinejdžera koje terorizira Freddy Krueger, osvetoljubivi duh koji ih proganja u snovima. Krueger klince uvodi u bitku za preživljavanje, i to u carstvu noćnih mora.

Loše društvo: Distopijska ljubavna priča, čija se radnja odvija u teksaškoj pustoši, u zajednici kanibala. U toj pustinjskoj nedođiji, jedan od mišićavih kanibala prekršio je sveto pravilo – ne igrati se svojom hranom. Priča o preživljavanju na granici svijeta koji je slomljen, napušten i strašno nasilan.

Uz bogatu povijest terora koja obuhvaća desetljeća i kontinente, svijet horor filmova nastavlja se razvijati i inovirati, unoseći strah koji se zadržava u najmračnijim kutevima uma.

Dakle, bez obzira jeste li iskusni veteran horora ili znatiželjni pridošlica, na platformi Voyo ne nedostaje uzbuđenja koja čekaju da ih otkrijete. Zato prigušite svjetla, zaključajte vrata i pripremite se za putovanje u srce mraka.