Malci se vraćaju u kina: Najluđa animirana avantura ljeta stiže 1. srpnja

Ovoga ljeta omiljeni žuti junaci ponovno preuzimaju velika platna. Malci i čudovišta, nova animirana avantura studija Illumination, u kina stiže 1. srpnja, donoseći prepoznatljivu dozu humora, akcije i kaosa koji je Malce pretvorio u jedan od najpopularnijih animiranih fenomena na svijetu.

Nova priča vodi gledatelje u potpuno neočekivanu pustolovinu. Kada neobičan eksperiment pođe po zlu, svijet Malaca suočava se s vojskom simpatičnih, ali potpuno nepredvidivih čudovišta. Dok grad tone u kaos, jedini koji mogu spasiti situaciju upravo su Malci i to na jedini način koji poznaju: stvaranjem još većeg kaosa.

Foto: Photo credit: Illumination & Uni

Publiku očekuju spektakularne akcijske scene, urnebesni nesporazumi i prepoznatljive ludorije koje su Malce učinile omiljenima među gledateljima svih generacija. Uz dobro poznate likove, film donosi i nova lica, neočekivana prijateljstva te brojna iznenađenja koja će zabaviti i najmlađe i njihove roditelje.

Foto: Photo credit: Illumination & Uni

Iza filma stoji Illumination, studio zaslužan za svjetske hitove poput serijala Malci, Kako je Gru ukrao Mjesec i Tajni život kućnih ljubimaca. Kombinacija vrhunske animacije, brzog tempa i prepoznatljivog humora još jednom obećava nezaboravnu kino-zabavu za cijelu obitelj.

Foto: Photo credit: Illumination & Uni

Hrvatsku sinkronizaciju režirala je Lea Anastazija Flegar, a glasove likovima posudili su Janko Rakoš, Ronald Žlabur, Jan Kovačić, Aleksandra Naumov i brojni drugi.

Ako tražite film koji će obilježiti ljetne kino-izlaske, Malci i čudovišta imaju sve potrebne sastojke - puno smijeha, nezaboravne likove, uzbudljivu avanturu i kaos kakav samo Malci mogu prirediti.