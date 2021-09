Ne propustite! Dokumentarac „Veliko“ s popularnim voditeljem Richardom Hammondom otkriva što se nalazi u pozadini velikih suvremenih tehnoloških postrojenja, građevina i strojeva

Na spomen imena Richarda Hammonda većina ljudi odmah pomisli na kultnu britansku automobilističku BBC-jevu emisiju „Top Gear“ u kojoj je s dvama velikanima automoto medijske industrije, Jeremyjem Clarksonom i Jamesom Mayom te anonimnim testnim vozačem, The Stigom testirao automobilske novitete. Iako spomenuti trojac nije prva postava „Top Geara“, definitivno je najpopularnija. Legendarni Clarkson, Hammond i May godinama su bez dlake na jeziku u ludim situacijama testirali brojne automobile, pratili utrke, ponekad i razbijali aute koje su vozili i stvorili vrhunski show pritom se izvrsno zabavljajući. Upravo zbog šarma trojice glavnih protagonista, „Top Gear“ je postao jedna od najuspješnijih TV automoto emisija svih vremena.

No kada govorimo o Richardu Hammondu, strast prema automobilima i stvaranju TV sadržaja takve tematike nije jedina stvar koju voli i u kojoj se snalazi kao riba u vodi. Jedan od zanimljivijih projekta kojih se Hammond primio u posljednje vrijeme je dokumentarna TV serija „Veliko“ (izvorno „BIG“) koja se počela snimati 2020 godine. U ovom TV projektu talentirani voditelj pokazao je da se osim s automobilima, podjednako dobro snalazi i u svojoj voditeljskoj ulozi u blizini jako, jako velikih stvari. Konkretno, to su veliki strojevi, stvarno velika inženjerska i proizvodna postrojenja, veliki avioni, veliki tuneli, veliki brodovi i još mnogo drugih fantastičnih inženjerskih i tehnoloških postignuća, koja su velika, ne samo u pogledu svoje veličine, nego i u smislu tehnološkog razvoja.

Fasciniran je znanošću

Kako je došlo do ideje za snimanje ovakve serije? „Volim raditi inženjerske emisije jer sam i sam fasciniran znanošću i ljudima koju su zaslužni za stvaranje nekih zaista nevjerojatnih tehnoloških dostignuća. Ja nisam ni inženjer niti znanstvenik, pa mi ne pada teško pitati čak i neka glupa pitanja, sve dok ne dođemo do toga ako ja mogu razumijeti kako nešto radi, onda će to svatko moći razumijeti“, izjavio je Hammond u intervjuu za britanski magazin.

U dokumentarnoj seriji „Veliko“ Hammond nas vodi na različite lokacije po svijetu i istražuje inženjerske genijalce i graditelje koji su osmislili, izgradili i koji sad održavaju neke od najvećih tehnoloških konstrukcija, transportnih sustava i tvornica te pokazuje što se događa iza kulisa najvažnijih i, naravno, najvećih tehnoloških ostvarenja.

U prvoj epizodi dokumentarca "Veliko" Richard Hammond se u lokomotivi teretnog vlaka teškoj 67 tona vozi kroz najveću tvornicu automobila na svijetu. Riječ je, naravno, o Volkswagenovoj tvornici u njemačkom gradu Wolfsburgu, tvornici koja godišnje proizvede oko 800.000 automobila. Ako vam to ovako na prvu ne zvuči mnogo, recimo onda da to znači da tvornica u Wolfsburgu proizvede 3.600 automobila dnevno, odnosno jedan automobil svakih 16 sekundi. Da, cijeli automobil. Kakva mašinerija, kakva visokotehnološka proizvodna rješenja i prije svega, kakvi inženjerski mozgovi stoje iza ovih nevjerojatnih brojki glavni je predmet interesa u seriji „Veliko“.

Prvu sezonu izvrsnog dokumentarnog serijala „Veliko“ možete pratiti na Discoveryju u sklopu PLAY Premium proširenog plana.