Britanska glumica i spisateljica Joan Collins, osamdesetih je bila seks-simbol. Sada ima 90 godina i još uvijek se može pohvaliti zavidnom linijom.

Joan mnogi pamte po ulozi Alexis Carrington Colby u legendarnoj seriji 'Dinastija'. Glumica je nedavno otkrila u čemu je tajna njezinog vitkog tijela.

Tajna njene linije

"Vježbala sam s fizioterapeutom i to preporučujem starijim muškarcima i ženama koji žele ostati u formi. Vježbam pola sata dnevno i shvatila sam da mi to daje energiju. Nemojte ići na dijetu, samo jedite manje. Ako trebate smršavjeti nekoliko kilograma da biste stali u nešto, jedite kuhana jaja i brokulu tri dana. Ako želite nešto grickati, pojedite još brokule. I vježbajte, koliko god to mrzili", poručila je Collins.

Foto: Profimedia

Najveća želja joj je doživjeti stotu, a smatra da će to uspjeti bude li se pridržavala sadašnjeg plana življenja: pravilne prehrane, vježbanja i njege kože.

Iako se mnoge današnje zvijezde u mladosti okreću estetskim korekcijama koje obično nisu potrebne, Collins kaže da ne voli injekcije.

"Jednom sam isprobala botoks, prije mnogo godina, i bilo mi je užasno. Ja sam glumica i moram zadržati dobru mimiku lica", rekla je Collins, piše Hello.

Foto: Profimedia