Kultni film star 40 godina "Maratonci trče počasni krug" i danas je mnogima jedan od omiljenih, a svi pamte legendarnu scenu u kojoj sluškinja Olja kupa pradjeda obitelji pogrebnika, Maksimilijana.

'Mene su samo moje grudi odavale'

Glumica Melita Bihali, koja je utjelovila Olju koja je bila "služavka s kojom su svi imali intimne odnose u kući", kako stoji u orginalnom scenariju, otkrila je da nije imala pojma da će se ta sporna scena snimiti. Naime, Milivoje Tomić, koji je glumio Maksimilijana, detalje te scene je dogovorio samo s redateljem Slobodanom Šijanom.

"Ta scena nije trebala tako izgledati, već je Tomić, u dogovoru s redateljem, meni rastrgao košulju dok me uvlačio u kadu u kojoj se kupao. Ipak, scena je ispala simpatično i spontano, upravo zbog toga što ja nisam znala za njihov dogovor i bila sam iznenađena. Naravno, nisam se naljutila na njih", prepričala je Melita za Press Online.

Međutim, oko te scene Melita nije pravila probleme, ali kada joj je redatelj rekao da bi htio snimiti drugu scenu u kojoj ona leži gola pored Aleksantija Topalovića, tada se glumica pobunila i ta scena nije ušla u film te nikada nije emitirana.

Sporna scena prikazivala je Lakija kako ulazi u sobu i vidi svog djeda Aksentija u krevetu sa sluškinjom Oljom, a nakon toga poviče: "Što to radiš, večeras je moj red!".

"Tu je došlo do male frke, ali tu me spasio pokojni Mija Aleksić, bio je divan čovjek, divan kolega. On je rekao nemojte gnjaviti ženu ako se niste dogovorili, to nije profesionalno, tako me on spasio te more da snimam gola. Tako da su mene samo moje grudi odavale, ništa drugo", ispričala je Melita za Mondo portal.

Srpski film "Maratonci trče počasni krug" snimljen je 1982., a scenarij je napisao Dušan Kovačević prema svojoj kazališnoj predstavi koja je nastala desetak godina ranije. Film je osvojio brojna domaća i međunarodna priznanja, a smatra se jednim od najboljih ostvarenja jugoslavenske kinematografije, piše srpski Blic.

Maratonci su zapravo bili kritika tadašnjeg autoritarnog sustava. Autora je tadašnja vlast podsjećala na pogrebno poduzeće, a svi su na vlasti bili doživotno i nije bilo naznake kada će otići.

Nakon smrti Pantelije, osnivača pogrebnog poduzeća Dugo konačište, nasljednici kreću u borbu oko podjele imovine. Kovačević na kraju filma na simboličan način predviđa raspad Jugoslavije, što će se kasnije i obistiniti.

Prema originalnom scenariju za predstavu, Pantelija ima 150 godina, Maksimilijan 126, Aksentije 102, Milutin 79, Laki 44, a Mirko 24.