GRINDELWALDOVA ZLODJELA ODUŠEVILA KOSTIMIRANE HRVATE: Na pretpremijeri pala i prosidba!

Grindelwaldova zlodjela druga je od pet novih pustolovina smještenih u magični svijet spisateljice J.K. Rowling

Svi ljubitelji čarobnjačkog svijeta i Harryja Pottera spisateljice J.K. Rowling, došli su jučer na svoje kada su većina kina diljem Hrvatske pretpremijerno prikazala novi nastavak Čudesnih zvijeri.

Na posebnoj fan projekciji održanoj u Kaptol Boutique Cinema pojavili su se najveći fanovi od kojih su većina članovi Ministarstva Magije Hrvatska, svi do jednog u raskošnim replikama kostima iz serijala o Harryju Potteru i Čudesnih zvijeri.

Povorka kostimiranih fanova krenula je iz trgovine Here be dragons, koji imaju sve što možete poželjeti iz čarobnjačkog svijeta J.K.Rowling i završila u najposebnijem kinu u Zagrebu. A da sve prođe tečno pobrinula se Zmajska pivovara.

Najveće iznenađenje večeri je svakako bila prosidba – Hoćeš li biti moja Lily forever? sa sjajnim prstenom skrivenim u šapama najslađe čudesne zvijeri – Niflera, upitao je mladić svoju odabranicu.

Na oduševljenje svih prisutnih, ona je pala na njegove čini i rekla – da!

Projekciju novog nastavka nikako nisu željeli propustiti ni naši poznati influenceri: Nika Ilčić, Andrea Fabric, Monika Mončina, Marko Vuletić i Ivan Magla.

Priča koja i dalje intrigira

Grindelwaldova zlodjela druga je od pet novih pustolovina smještenih u magični svijet spisateljice J.K. Rowling.

Prije dvije godine film Čudesne zvijeri i gdje ih naći uveo je gledatelje u čarobni svijet koji je osvojio njihova srca i zapalio njihovu maštu. Smještena u Ameriku 1920-tih godina, priča je samo neznatno aludirala na svijet Harryja Pottera: ukratko je bilo spomenuto da je Newt Scamander, specijalist za spoj magije i zoologije, izbačen iz Hogwartsa, da je jedina osoba koja ga je branila bio određeni profesor Albus Dumbledore te da je mračni čarobnjak Gellert Grindelwald nestao nakon što je uzrokovao kaos u Europi.

S nastavkom priče u ovom filmu te niti su još više isprepletene. Na kraju prvog filma moćnog mračnog čarobnjaka Gellerta Grindelwalda (Johnny Depp) zatočila je MACUSA (Magical Congress of the United States of America – Magični kongres Sjedinjenih američkih država) uz pomoć Newta Scamandera (Eddie Redmayne). Ali Grindelwald je ispunio svoju prijetnju i pobjegao te počeo prikupljati sljedbenike od kojih većina nije svjesna njegovog istinskog plana: povesti čistokrvne čarobnjake u borbu nakon koje će zavladati svim bićima koja nisu magična.

U nastojanju da spriječi Grindelwaldove planove, Albus Dumbledore (Jude Law) zatraži pomoć Newta, svojeg bivšeg učenika koji nije svjestan svih opasnosti koje ga očekuju. Odanost i ljubav borit će se s kušnjama, prijateljstva će nastradati, a obitelji raspasti u svijetu čarobnjaka u kojem će svatko morati zauzeti jednu stranu.

Na filmu su ponovno zajedno radili redatelj David Yates, scenaristica i producentica J.K. Rowling te producenti David Heyman, Steve Kloves i Lionel Wigram, nakon što su već surađivali na prvom nastavku Čudesne zvijeri i gdje ih naći.