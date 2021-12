Gary Oldman je nekoliko puta zamoljen da glumi Winstona Churchilla i na kraju je pristao da to učini za film "Darkest Hour" iz 2017. Popušio je najmanje 400 cigara Romeo y Julieta, koji su bili premijerov favorit, a zapravo se otrovao nikotinom. No redatelj filma, Joe Wright, primijetio je: "To je Winston Churchill. Ne možete imati Winstona Churchilla bez cigare." Glumac je objasnio kako je uspio popušiti cigare vrijedne 20.000 dolara: "Imali biste cigaru koja je bila tri četvrtine popušena i zapalili biste je, a onda bi tijekom nekoliko snimki pala, a onda bi me rekviziter napunio novom cigarom - to smo radili za 10 ili 12 scena."