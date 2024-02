Uskoro stiže novi dokumentarac 55-godišnje pjevačice Celine Dion (55), koji želi educirati gledatelje o sindromu ukočene osobe, neurološkom poremećaju, piše The Guardian.

Film 'I Am: Celine Dion' prati život pjevačice i njezine borbe sa sindromom koji utječe na njezinu leđnu moždinu i mozak.

"Posljednje godine bile su pravi izazov za mene, put od otkrivanja mojeg stanja do učenja kako živjeti s time i kako se s time nositi te kako ne dopustiti da me to definira", rekla je pjevačica i priznala da joj koncerti i obožavatelji nedostaju.

Zbog svoje odsutnosti odlučila je snimiti dokumentarac kako bi pomogla drugima. Dokumentarni film je emotivan i energičan, a datum objave još nije poznat.

Pogoršava joj se stanje

Zdravstveno stanje Celine Dion se pogoršava. Godinu dana od objave dijagnoze, pjevačica više ne može kontrolirati određene pokrete tijela, što je rekla i njezina sestra Claudette Dion.

"Ona nema kontrolu nad svojim mišićima. Ono što mi slama srce je to što je uvijek bila disciplinirana i na sve pazila. Uvijek je marljivo radila. Naša joj je majka uvijek govorila: 'Ti ćeš to učiniti dobro, ti ćeš to učiniti kako treba", rekla je Claudette za 7Jours.

