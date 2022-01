Uz spomenute filmove, među najvećim favoritima za Oscara nalaze se još dva filma koja su zaradila nekoliko cehovskih nominacija, a to su "Belfast" i "Šape pasje" (The Power of the Dog). Stručnjaci smatraju Američko udruženje redatelja vrlo pouzdanim indikatorom za Oscare, jer su pobjednici u njihovom izboru u posljednjih 18 godina u 16 navrata osvojili i "zlatni kipić".