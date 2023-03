2. Božji sin - Priča o životnom putu Isusa Krista od njegovog skromnog rođenja do njegovog učenja, raspeća i konačnog uskrsnuća. Iako ga je prigrlilo na tisuće sljedbenika i toplo ga dočekuju tamo gdje dođe, Isus Krist (Diogo Morgado) se suočava s onima koji ga kritiziraju i izokreću njegove riječi kako bi se činilo da on djeluje protiv njihove vjere. Oni se brinu da je dobio preveliku moć i prisiljavaju Rimljane da ga pronađu i uhvate. Jedan od njegovih učenika, Juda, izdaje ga i vodi ih ravno do Isusa. Na pitanje je li on Sin Božji, Isus to priznaje i optužen je za bogohuljenje. Juda kasnije žali što je učinio, ali je prekasno.