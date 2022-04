Protiv glumca Billa Murraya (71) uložena je pritužba zbog neprimjerenog ponašanja, što je dovelo do prekida produkcije filma na kojem radi holivudski glumac, a svoj debitanski filmski put tim projektom trebao je započeti popularni komičar Aziz Ansari.

Situacija na setu je eskalirala

Prema Deadlineu, produkcija filma "Searchlight Being Mortal" zaustavljena je u ponedjeljak, a nakon toga poslano je pismo glumcima i ekipi u kojem se navodi: “Primili smo pritužbu i odmah smo je razmotrili. Nakon sagledavanja okolnosti, odlučeno je da se proizvodnja u ovom trenutku ne može nastaviti.”

"Aziz Ansari je nevjerojatan talent i s ovim scenarijem donosi jedinstvenu kombinaciju pronicljivog humora i patetike", rekli su predsjednici Searchlighta David Greenroom i Matthew Greenfield u zajedničkoj izjavi o nadolazećem projektu. “Oduševljeni smo što ćemo s njim surađivati ​​na njegovom dugometražnom redateljskom debiju koji kasni, i naravno, time što ponovno radimo s genijalnim Billom Murrayjem.”

No, snimanje filma je navodno obustavljeno zbog Murrayeva ponašanja na filmskom setu. "Krajem prošlog tjedna obaviješteni smo o pritužbi i odmah smo je razmotrili", stoji u pismu, čiju je kopiju dobio The New York Times. Iako detalji nisu javno objavljeni, osoba koja je zadužena za produkciju, a koja je željela ostati anonimna, rekla je da je film obustavljen zbog Murrayevog "neprihvatljiva ponašanja".

Murrayju to nije prvi put

2000. godine glumica Lucy Lui optužila je Murraya za "neoprostivo i neprihvatljivo" ponašanje na snimanju filma "Charliejevi anđeli", glumica je tvrdila da ju je Murray vrijeđao. Osim toga, redatelj "Charliejevi anđela" McG dodatno je tvrdio da ga je Murray udario glavom na setu akcijskog filma.

Murray je tu tvrdnju oštro demantirao.“To su gluposti! To je potpuno s*anje!”, odgovorio je u intervjuu za londonski Times u listopadu 2009 i dodao: “Ne znam zašto je izmislio tu priču. Ima vrlo aktivnu maštu."

Oskarovac Richard Dreyfuss opisao je Murraya kao "pijanog nasilnika", koji mu je navodno bacio pepeljaru u lice dok su zajedno radili na jednom filmu 1991.

"Godinama nisam pričao o tome. Bio je pijani nasilnik, to je bio. Jedne se večeri vratio s večere i ja sam od njega tražio da pogleda neke promjene u scenariju za koje sam mislio da su zaista smiješne. Unio mi se u lice, nosevi su nam se dodirivali. Potom se iz sve snage izderao na mene: 'Svi te mrze! Tolerira te se!'", pojasnio je Dreyfuss.