Druga sezona "Braka na prvu" završila je prosidbom, Edin Bešić je kleknuo i zaprosio Sanelu Novljaković, koja je pristala. Međutim, čini se da ovom paru ipak ne cvjetaju ruže. Edin je u ekskluzivnom intervjuu za RTL otkrio da on i Sanela više nisu zajedno.

Podsjetimo, Edin i Sanela su iznenadili sve sudionike showa i gledatelje javnim priznanjem da su se zaljubili. Kasnije je Sanela odlučila napustiti Jasmina, a Edin je isto učinio Erni.

Međutim, nakon Edinove prosidbe u emisiji, Sanela je ipak odlučila napustiti Bihać i Edina: "Poslije snimanja bili smo kod mene u Bihaću neka dva tjedna pa se Sanela vratila u Zagreb. U vezi smo bili nekih pola godine, ako računamo od objave u showu", rekao je Edin za RTL.hr.

'Ona se javi, ja baš i ne'

Edin je u intervjuu spomenuo da nema točnog razloga zbog kojeg je pukla njihova veza, istaknuo je da su im se putevi jednostavno razišli. Ovaj par zajedno je živio samo nekoliko mjeseci u Bihaću, čak su svoju vezu obznanili i svojim roditeljima. Obje obitelji njihovu su vezu prihvatile bez ikakvih problema, međutim ovaj par je ipak odlučio stvarati odvojene životne priče.

"Iskreno, nije mi žao, stvarno sam se potrudio maksimalno oko svega i više nego što je trebalo u tako kratkom periodu i bio tolerantan što se i vidjelo u emisiji, a i poslije, ali kad nešto ne ide - onda ne ide, bolje okončati na vrijeme nego se zavlačiti i biti nesretan. U dobrim smo odnosima, donedavno smo se znali čuti. Da budem iskren, ona se javi, ja baš i ne", komentirao je Edin za RTL.hr.

Edin je također spomenuo da cijelo iskustvo showa ne bi mijenjao ni pod koju cijenu, kaže da se nije pretvarao i da je za vrijeme cijelog snimanja bio onakav kako je u stvarnom životu. U Sanelu se bio zaljubio, htio je s njom provesti život, ali ipak sve to nije ispalo onako kako se nadao. Otkrio je da se s drugim kandidatima slabo čuje, a osobito s Ernom, koja mu se javila početkom showa "i to je bilo to", prisjetio se Edin.

Edinova vjera u ljubav je nakon ovog brodoloma ipak malo poljuljana: "Iskreno, nakon ovoga svega jako teško jer jednostavno nemam sreće u tome. A da bih se ponovno upustio u nešto, trebat će jako puno vremena i truda da se mene osvoji", otkrio je samozatajni Edin za RTL.hr.