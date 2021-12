Pred eksperte je sjeo najmlađi par eksperimenta - Ivona i Kristijan. Eksperti su komentirali kako primijete da među njima ima kemije, a Ivona je rekla da su u kontaktu te da imaju planove koje ipak ne žele otkriti. "Imamo bolju komunikaciju nego kad smo bili u braku", rekli su, a Kristijan je dodao kako mu je najbitnije što ga Ivona ne guši i da imaju dobar odnos. Ivona je komentirala kako vidi promjenu kod sebe, Kristijan misli da je upoznala sebe kroz eksperiment, a Ivona vidi kako je on opušteniji. Naposljetku su eksperti zaključili da se među njima mogu razviti osjećaji ako si to dopuste.

Kristina i Tomislav prvi su napustili eksperiment, a Tomislav je rekao da nisu u kontaktu. Kristina je komentirala da se ustanovilo kako je Tomislav imao dva lica i da nije iskreno ušao u eksperiment. "Što je najgore, pokušao me pred društvom oblatiti, ocrniti, ne znam što je htio dobiti s tim. Zapravo me nije ni upoznao", rekla je, a Tomislav priznao: "Ja sam se došao za*ebavati. Žao mi je što je tako ispalo, zato što ona nije." Eksperte je zanimalo je li svjestan da ju je povrijedio jer ju je izmanipulirao tako što je govorio jedno, a ušao je s očekivanjem da se dobro zabavi, bila mu je bitna ekipa i nije htio izaći iz showa zbog društva, što je sebično. "Teško mi je potvrditi da sam sebičan, ne bih to tako nazvao, ali nisam razmišljao o nekim posljedicama neke druge strane koja je došla iz nekih drugih interesa - tu sam kriv i žao mi je što je tako završilo." Kristina je komentirala kako je iz svega naučila da ljudima ne treba vjerovati te da ju je kod Tomislava odbilo to što ne zna za iskrenost i poštovanje. "Kako da ja s takvim čovjekom budem u normalnom životu?" rekla je Kristina, a stručnjaci su komentirali da je u njihovu odnosu najviše nedostajalo iskrenosti.

Marinko je sljedeći sjeo pred eksperte, a Ana, nažalost, nije mogla doći iz Amerike. Marinko se složio da je njihov odnos bio bajka, kako su stručnjaci i rekli, te da bi volio da mogu dijeliti ono što su proživjeli u toj bajci. Eksperte je zanimalo vrijedi li i dalje ono što su si obećali na kraju showa. "Vrijedi, naravno, ali pustili smo da svaki od nas rješava sam sa sobom nekakve stvari i kasnije će se ta veza sve više uspostavljati." Kad su ga eksperti pitali jesu li osjećaji i dalje prisutni, on je rekao da jesu, a potom su pogledali video koji im je poslala Ana i u kojem je otkrila da joj nedostaje bliskost koju je imala s Marinkom i koja se izgubila.

"Kad sam se vratila u Ameriku, jako sam se razboljela i nisam bila u prilici razgovarati s njime. Nije me zvao, slao mi je poruke i svaki dan pitao kako sam, kako moje zdravlje, Jenny… Naš se odnos sveo na to, a ja sam očekivala puno više." Marinko se pravdao da se zbog posla nije imao vremena čuti s njom, a zatim se Ana javila putem videopoziva i rekla: "Imam osjećaj da on to ne doživljava na taj način. Kad čovjek ima želju i volju za nešto, nađe vremena“, a s njom su se složili i eksperti. "Više sam osoba koja voli komunicirati na blizinu, meni je daljina - daljina", dodao je Marinko dok Ani nije bilo jasno zašto ne mogu razgovarati i vidjeti se jer je u današnje vrijeme to tako jednostavno. Marinko je nastavio objašnjavati kako je vremenska razlika velika te da su oboje bili svjesni te udaljenosti i da moraju živjeti tu gdje jesu. "Ne mogu ja svoj život okrenuti naopačke, a ni ona svoj", zaključio je Marinko dodajući kako još barem dvije godine mora raditi u Hrvatskoj, kao i ona tamo, te da će se u tom razdoblju naći neka rješenja.

Gordana i Bernard bili su sljedeći. "Čujemo se i nastavljamo jedan lijepi prijateljski odnos", rekao je Bernard, a eksperti su komentirali kako njihov put nije bio nimalo dosadan. "Jedno divno iskustvo, jedno novostečeno prijateljstvo, prekrasno nešto", rekla je Goga, a potom su oboje naglasili kako su jako zadovoljni što su bili dio eksperimenta. Goga je otkrila kako je nekako drugačija i kod kuće i na poslu, opuštenija zbog svega što je proživjela te da s Bernardom može normalno razgovarati o svemu. "Ne pazim što govorim kad pričam s njim", rekla je Goga, a eksperti su komentirali kako su oni dobar primjer bliskosti te da je pohvalno što su nastavili graditi svoj odnos. Bernard zaključio da će i dalje njegovati svoje prijateljstvo, ali i da je svašta moguće.

Ostale kandidate ugodno je iznenadilo kad su vidjeli da su se Andrea i Mislav zaručili. Mislav je još jednom naglasio da je u show ušao bez očekivanja, iz zafrkancije zato što je izgubio okladu, ali i da je ostavio prostora da bi se nešto moglo dogoditi. Oboje su priznali da su si prvi dan bili iritantni. "Kad smo poslije popričali, pao mi je kamen sa srca", rekao je Mislav kojem se nikako nije svidjelo što mu je Andrea na svadbi ponudila da joj poljubi ruku. Andrea je također otkrila da je u show ušla iz zafrkancije i kroz smijeh dodala: "Najviše ga je pogodila ta ruka, a sad je ljubi bez problema. I to obje!" Otkrili su da nastavljaju u istom tonu kao i u eksperimentu i da će početi živjeti zajedno. "Imamo isti cilj prema kojem koračamo, istu viziju tog nekog našeg života, što je najbitnije i sretni smo u cijelom tom procesu", rekla je Andrea. Eksperte je zanimalo bi li si u stvarnom životu dali priliku, a oboje misle da ne bi. "Identični smo i na prvu to ne bi prošlo", rekao je Mislav, a kad su ih eksperti pitali planiraju li djecu, Andrea i Mislav otkrili su da planiraju.

Na red je došao par koji je to prestao biti u showu - Sanela i Jasmin, a eksperti su za njih rekli kako su počeli i završili turbulentno. Jasmin je komentirao kako je, kad su se svi ponovno okupili, jedna od pozitivnijih stvari bila to što je vidio da se Sanela i Edin i dalje drže za ruke. "Isprve sam pomislio da je to možda neki Sanelin hir, nisam mogao zamisliti da su tako brzo kliknuli i jako mi je to pozitivno", rekao je. Eksperti su komentirali kako ih je Jasmin sve zabavljao svojim izjavama kad se opustio u showu, a on zaključio: "Ja je zabavio i nasmijavao, a drugi je odvede." Jasmin je dodao da nije bio povrijeđen što je Sanela odabrala drugog muškarca te dodao kako su oni puno razgovarali o svemu. Sanela mu je zahvalila na podršci, potpori i lijepim riječima te je izrazila želju da ostanu prijatelji.

Erna je otkrila kako Edin i ona nisu u kontaktu, da nema loše mišljenje o njemu, no i dalje smatra da joj je trebao reći što se događalo između njega i Sanele. Eksperti su se vratili na njihovu vezu i komentirali kako se Edinu Erna svidjela i da je očekivao nešto. "Čovjek je bio fasciniran i htio je nešto, a vi u startu to niste htjeli i gurnuli ste ga od sebe", rekao je Boris Blažinić, a Erna je dodala kako je svjesna toga i da je Edinu već drugi dan rekla kako ne postoji šansa da nešto bude među njima. A kad su je eksperti pitali zašto su onda ostali u showu, Erna je rekla: "Nisam glumila pred njih nijedne sekunde." Edin je otkrio kako nije želio napustiti show zato što mu se svidjela Sanela.

I za kraj su ostali Sanela i Edin, a eksperti su se prisjetili posljednje burne ceremonije. Mislav je komentirao kako nema nikakav gorak okus vezano za tu večer, Andrea da je sve to bilo nepotrebno, a Sanela se ispričala svima. Eksperte je zanimalo što se događalo mjesec dana kasnije, kad su se kamere ugasile. Sanela je otkrila kako su nakon finalne odluke otišli u Bihać, ondje je bila dva i pol tjedna te se morala vratiti u Zagreb jer je bila u potrazi za poslom. "Idemo korak po korak", rekla je, a Edin dodao da će živjeti gdje im bude bolje. Pogledali su njihov video, a Sanela je rekla: "To sve što sam prošla kroz ovaj show; moje suze, smijeh, ljutnja - to sam zapravo ja. Ni u jednom trenu nisam glumila, niti sam to htjela jer sam došla pronaći ljubav i hvala Bogu da sam je našla." Pogledali su i Edinovu snimljenu poruku Saneli da bi potom on kleknuo pred nju i rekao: "Hoćeš li se udati za mene?"

Sanela je kroz suze radosnice potvrdno odgovorila, a Edin zaključio: "Ništa nas nije pokolebalo i kad je najteže bilo, mi smo opet opstali." Sanela je dala još jedno obećanje: "Dat ću sve od sebe da ostatak života provedemo top, top, top i da to stvarno bude to." Eksperti su im čestitali od srca, kao i kandidati i zaključili kako je ovo najljepši mogući kraj sezone.

