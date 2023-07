IZNENADA JOJ POZLILO / Dvostruka dobitnica Grammyja hitno hospitalizirana, fanovi zabrinuti: 'Molimo za tebe...'

Američka pjevačica Tori Kelly (30) je u nedjelju hitno hospitalizirana. Pjevačica je bila na večeri s prijateljima u Los Angelesu, a u jednom trenutku se požalila na ubrzani puls. Ubrzo nakon toga je kolabirala i završila u bolnici, piše TMZ. Liječnici su Tori otkrili ugruške u nogama i plućima, a još pokušavaju utvrditi ima li ugrušaka oko srca. Njezini obožavatelji na društvenoj mreži joj šalju riječi podrške i žele joj brz oporavak. Podsjetimo, Kelly je dvostruka dobitnica nagrade Grammy, poznata po hitovima: "There’s Nothing Holdin' Me Back", "Don't You Worry 'Bout A Thing", a ima i duet s Pharrellom Williamsom, 'I Say A Little Prayer'.