Obožavana Dunjevača zarađuje od humora, ali nedovoljno: Otkrila nam je čime se bavi i ljubi li koga

Beograđanka Dunja Petković na društvenim je mrežama poznatija kao Dunjevača, a jedna je od onih mladih ljudi koji su uspjeli prepoznati trenutak i izgraditi svoj put na sceni koja se svakodnevno mijenja i postaje sve zahtjevnija. Zahvaljujući humoru i prepoznatljivom stilu privukla je više od 40 tisuća ljudi koji je danas prate na Instagramu i s njom dijele male trenutke svakodnevice.

Pa, čime se zapravo bavi Dunja? Humoristične pjesme koje sama smišlja, pjeva i redovito dijeli na društvenim mrežama, osvojile su mnoge diljem svijeta. Pjevala je o problemima s parkingom, mobitelima... Sve ono s čime se većina može poistovjetiti, a pritom i nasmijati. Neobičan talent pokazala je i u jednom hrvatskom showu gdje se i proslavila pa smo tako s Dunjevačom razgovarali o danima koji nemaju ustaljenu rutinu, prvim stihovima koje je napisala još u osnovnoj školi, ljubavnom životu te o planovima po pitanju influencerske karijere, a sve s ciljem da vam približimo priču o mladoj ženi koja vjeruje da svijetu nedostaje smijeha.

Kako izgleda jedan vaš dan?

Moji dani nemaju ustaljenu rutinu, svaki je drugačiji. Jedino što nikad ne mijenjam je jutro. Počinjem ga uz šalicu čaja i partiju šaha.

Zarađujete li od društvenih mreža dovoljno da pokrijete mjesečne troškove? Ako ne, čime se bavite osim društvenih mreža?

Društvene mreže donose određenu zaradu, ali za mene to nije potpuno siguran izvor prihoda. Zato, pored snimanja za društvene mreže, imam i stalan posao. Radim kao organizator na jednoj televiziji u Beogradu.

Koja je bila vaša prva humoristična pjesma koju ste smislili? U čemu pronalazite inspiraciju?

Prvu humorističnu pjesmu napisala sam još u osnovnoj školi. Bile su to kratke pjesmice koje su često bile pokušaj da cijeli razred izbjegne kontrolni. I danas inspiraciju pronalazim u svakodnevnim situacijama i ljudima oko sebe.

Kada biste pisali pjesmu koja razbija sve norme, o čemu biste pjevali?

Vjerujem da svijetu fali malo više smijeha pa zato volim da u svojim pjesmama unosim humor i zabavu. Pišem o običnim, svakodnevnim stvarima i problemima koje svi imamo, ali ih obično ne primjećujemo.

Najneugodniji komentar na društvenim mrežama koji vam je ostao urezan u sjećanje?

Negativni komentari su neizbježni, ali im ne pridajem značaj. Mnogo više mi ostanu u sjećanju oni trenuci kada netko napiše da sam mu uljepšala dan videom, to mi je dragocjenije.

Kakav je vaš ljubavni status? Pati li zbog društvenih mreža vaš društveni i ljubavni život?

Moj ljubavni status je kao alarm ujutro. Ponekad zvoni, ponekad ga ignoriram, ali uvijek postoji šansa da me probudi. Vrijeme s prijateljima rezervirano je samo za njih, dok je vrijeme za snimanje samo vrijeme za snimanje. Volim se u potpunosti posvetiti stvarima i pravim balans u svemu što radim tako da ništa ne utječe jedno na drugo.

Imate li neke velike planove po pitanju karijere? Ako da, koji su to?

Ne volim govoriti o planovima unaprijed. Planovi postoje, ali strpljenje je ključno. Trenutno sam malo raštrkana zbog raznoraznih obaveza, ali se nadam da će me budućnost odvesti k tome da se mogu fokusirati samo na svoj profil na društvenim mrežama.

