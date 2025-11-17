Dora 2026. mijenja lokaciju, a krenula su nagađanja oko natjecatelja: Baby Lasagna u novoj ulozi?

Nadolazeći izbor hrvatske pjesme za Eurosong, Dora 2026., održat će se u HRT-ovu studiju na zagrebačkom Prisavlju. Hrvatska radiotelevizija ovu je odluku donijela kako bi dodatno unaprijedila produkcijske i organizacijske uvjete te potaknula razvoj samog projekta. Uz to, u obzir je uzet i vrlo gust raspored HRT-a u slavljeničkoj 2026. godini, kada televizija obilježava 100 godina radija i 70 godina televizije, kao i niz velikih događanja poput Zimskih olimpijskih igara i Svjetskog nogometnog prvenstva.

Zahvala Opatiji

Natječaj za Doru otvoren je do nedjelje, 23. studenoga, do kada se moraju poslati sve pjesme koje će se natjecati. Prošle je godine Dora 2025. održana u Opatiji, dok je godinu prije emitirana iz Zagreba. HRT sada potvrđuje povratak Dore na zagrebačko Prisavlje, naglašavajući kako je odluka donesena s ciljem podizanja produkcijske kvalitete i osiguravanja što boljeg tijeka natjecanja.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Hrvatska radiotelevizija zahvalila je Gradu Opatiji na dugogodišnjoj suradnji i gostoprimstvu te istaknula da će partnerski odnosi i dalje biti razvijani kroz buduće projekte usmjerene jačanju kulturne i glazbene ponude.

Tko bi mogao predstavljati Hrvatsku?

Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, Dora 2026. imat će dvije polufinalne večeri i veliko finale, a sredinom veljače doznat ćemo tko će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Beču. U glazbenim kuloarima spominju se mogući sudionici poput djevojaka iz grupe LELEK, Devina Juraja, Marcele Oroši i Hiljsona Mandele. Zanimljivo, navodno bi prema nagađanjima i Baby Lasagna mogao sudjelovati, ali ovog puta ne kao izvođač, već kao autor pjesme.

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi put nakon pronalaska sina za RTL Danas govori majka Jean-Michela Nicoliera