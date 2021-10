Posljednjih 15 godina svi ga znaju kao Bonda pa ga nije teško zamisliti kako slobodno vrijeme provodi u baru gdje okružen ženama ispija martini. No, čini se da nije tako. Daniel Craig (53) priznao je da najviše voli ići u gay barove, piše Ladbible.

"Poštujem svačiji izbor i stav. No, u gay barovima nema agresivnih hetero tipova koji rade probleme. Idu mi na živce. Kao klinac sam često izbjegavao tučnjave, ali nisam ih mogao izbjeći u barovima. U gay barovima je drukčije, i kod mene tu nije riječ o seksualnosti, ta mjesta su jednostavno sigurna", kaže Craig.

Naviku odlaska u LGBTIQ mjesta Craig je stekao još kao mladić:

"Mogao sam tamo upoznati i djevojke jer tamo ima puno djevojaka, i one su dolazile zbog mira, isto kao i ja. Kad sam postao Bond, u jednom baru su me prepoznali. Bila je to zabavna noć", prisjeća se Craig.