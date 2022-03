Pjevačica Britney Spears (40) šokirala je obožavatelje kada im je na društvenim mrežama podijelila hrpu golišavih fotografija snimljenih na pješčanoj plaži, piše The Sun.

Britney se trenutno nalazi na ljetovanju sa zaručnikom Samom Asgharijem (27). Ona je u ponedjeljak na svom Instagramu podijelila fotografije na kojima se smiješi dok gola leži na plaži.

Britney je prekrila strateške dijelove svog tijela dijamantnim emojijima te je tako vrlo malo ostavila mašti promatrača. Iako ovo nije prvi put da na Instagramu dijeli svoje golišave fotografije, Britneyjini obožavatelji su ipak ostali šokirani.

"Britney???", "Oops she did it again, and again, and again, and again… ('Ups, učinila je to opet, i opet, i opet, i opet…')", samo su neki od komentara.

Šuška se da su se vjenčali

Isti dan kada je podijelila svoje šokantne golišave fotografije, Britney je podijelila i snimku na kojoj sa svojim budućim suprugom izmjenjuje nježnosti u bazenu.

"Bebe dolaze", "Britney zaslužuje svu sreću svijeta", poručili su im oduševljeni pratitelji. Ove objave ugledale su svijetlo dana uslijed glasina da su se Britney i Sam vjenčali.

Naime, Sam je za Valentinovo u jednoj od svojih objava Britney nazvao svojom "suprugom". No, popularni par još se uvijek nije o tome oglasio.

Sam i Britney zaručili su se u rujnu 2021. godine. Pjevačica s bivšim suprugom Kevinom Federlineom ima sinove Seana Prestona (16) i Jaydena Jamesa (15).