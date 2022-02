Ike i Tina Turner - O njima su napisane knjige te snimljene serije i filmovi. Ike i Tina privatno su bili supružnici, a na glazbenoj sceni bili su vodeći glazbenici od 1960. do 1976. godine koji su snimili brojne hitove. Ike i Tina vjenčali su se 1962. godine. Njih dvoje dobili su sina, no imali su i djecu i iz prijašnjih veza. No, Ike je psihički i fizički zlostavljao Tinu, a znao ju je toliko istući da je jedva stajala na nogama. Ike se uz to još i drogirao, a bio je i alkoholičar. On je nakon njihovih nastupa doma dovodio obožavateljice s kojima se seksao dok je Tina bila u kući. Također, imao je i brojne ljubavnice. Tina je svojevremeno otkrila da je s Ikeeom imala seksualne odnose koji su više nalikovali silovanju nego vođenju ljubavi. Tina to sve više nije mogla podnijeti pa si je 1968. godine pokušala oduzeti život. Ona je od nasilnog supruga uspjela pobjeći 1976. godine nakon jedne od njihovih brojnih svađa te je podnijela zahtjev za razvod.