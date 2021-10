Obožavatelji su oduvijek mislili da su poruke pjevačice Britney Spears na društvenim medijima pune skrivenih poruka. No, kako se ona sve više bliži svojoj neovisnosti, sve češće proziva svoju obitelj na Instagramu, a njena mlađa sestra Jamie Lynn Spears jedna joj je od omiljenih meta, piše Perezhilton.

Jamie je ranije ovog tjedna najavila svoje nove memoare "Things I Should Have Said" u kojima će opisati svoju ulogu Britneyne mlađe sestre. Sutradan je pjevačica na svom Instagramu podijelila objavu kojom je ismijala svoju mlađu sestru.

Nakon što se pratiteljima ispričala zbog četiri uzastopne poruke koje je poslala, Britney je dodala:

"Imam dobre vijesti… Razmišljam o izdavanju knjige sljedeće godine, ali imam problema s naslovom. Možda mi moji fanovi mogu pomoći! Prijedlog prvi: 'S****, stvarno ne znam', prijedlog drugi 'Baš me briga što ljudi misle'. Što vi mislite?

Ne zna se piše li dosta memoare

Neposredno prije nego što je Jamie Lynn najavila svoje memoare, Britney ju je zadirkivala.

"Pišem memoare o djevojci koja je ubijena… Njen duh zaglavio u limbu zbog traume i boli i ne zna kako prijeći u drugi svijet… Ona nema nikoga kome može vjerovati, ali nešto se dogodilo i smislila je kako prijeći u svijet u kojem joj je obitelj", napisala

Ne zna se piše li Britney zaista svoje memoare, a zasigurno bi bilo zanimljivo čitati njenu priču u kojoj će razotkriti ljude koji su je iznevjerili.