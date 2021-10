Britney Spears nakon dugih 13 godina napokon može sama odlučivati o svom životu. Naime, sutkinja Brenda Penny uklonila je njezinog oca, 69-godišnjeg Jamieja Spearsa, s mjesta njezinog skrbnika na kojem je bio od 2008., godinu dana nakon kćerinog javnog živčanog sloma.

S godinama se njegovo skrbništvo pretvorilo u ugnjetavanje pa tako Britney nije sama mogla trošiti svoj novac, već joj je on davao džeparac. Uz to, nije smjela zatrudnjeti i udati se, čak ni otići kod liječnika ili promijeniti imidž bez očeva dopuštenja. Obožavatelji vjeruju da se Jamie na taj način htio domoći njezina novca te su pokrenuli pokret #FreeBritney kojim su natjerali sudstvo da preispita skrbništvo nad pjevačicom.

Podsjetimo, Britney je 2007. nanizala najpoznatije skandale, dok je njezino neprimjereno ponašanje počelo godinama ranije.

Počeci karijere

Još u školi pokazala je da je rođena za pozornicu. Kao osmogodišnjakinja već je imala agenta, a tri godine kasnije zablistala je u Disneyevom dječjem showu "Mickey Mouse Club". S 14 godina napustila je školu kako bi se potpuno posvetila pjevačkoj karijeri.

Menadžeri tada maloljetne Britney zaigrali su na moralno dvojbenu kartu seksualiziranja njezinog imidža. Tada 16-godišnja pjevačica postala je megazvijezda nakon što je izbacila hit "Baby One More Time". Navodno je počela piti alkohol s 13 godina, dok je drogu konzumirala tijekom snimanja prvog albuma. Djevičanstvo je izgubila s 15 godina, s Regom Jonesom, dvije godine starijim igračem američkog nogometa.

Turbulentan ljubavni život

U narednim godinama izjavljivala je da je djevica i da se čuva za brak s onim prvim. Svi su držali fige da se radi o Justinu Timberlakeu s kojim je započela vezu 1998. godine. Iako su bili najpopularniji par na prijelazu tisućljeća, njihova romansa trajala je samo četiri godine. Britney je navodno prevarila Justina s njegovim najboljim prijateljem, koreografom Wadeom Robsonom i tada je dobila titulu preljubnice.

Mediji su ju tada uzeli na zub i od američke slatkice pretvorila se o omraženu zvijezdu po kojoj su sasuli drvlje i kamenje.

Primjerice, njezin poljubac s Madonnom na dodjeli MTV-jevih nagrada 2003. dočekan je na nož. Paparazzi su je nemilice opsjedali, a šokirala je svijet kada je svojeg najvećeg progonitelja Adnana Ghaliba predstavila kao svog novog dečka.

Na dočeku Nove godine u Las Vegasu udala se za Jasona Alexandera, svog prijatelja iz djetinjstva, nakon višednevne pijanke. Njihov brak poznat je kao jedan od najkraćih celebrity brakova, a poništen je nakon samo 55 sati.

Iste godine udala se za svog pratećeg plesača Kevina Federlinea nakon samo tri mjeseca veze. On je zbog pjevačice ostavio glumicu Shar Jackson, koja je tada bila u osmom mjesecu trudnoće s njihovim drugim djetetom. Britney i Kevin su u braku dobili dva sina - Seana Prestona i Jaydena Jamesa.

Kad je Sean imao samo četiri mjeseca paparazzi su snimili šokantnu fotku na kojoj Britney vozi automobil dok joj je beba u naručju.

Nakon brojnih ljubavnih brodoloma, Britney se 2016. skrasila uz 12 godina mlađeg osobnog trenera Sama Asgharija.

Potpuni krah 2007. godine

Britney je 2007. doživjela javni živčani slom, neprestano je tulumarila i napadala paparazze. Iste godine izgubila je skrbništvo nad svojim sinovima, a nakon svega je završila na promatranju u mentalnoj instituciji.

Kada joj bivši suprug Kevin Federline nije dopustio da vidi sinove kada se nenajavljeno pojavila pred njihovom kućom, odlučila se na slavni potez. Naime, zaputila se u najbliži frizerski salon i od frizerke tražila da joj obrije glavu pred 70-ak okupljenih paparazza. Kada je ona to odbila, pjevačica je uzela mašinicu i to učinila sama.

"Imala je dvojicu tjelohranitelja koji su trebali paziti da je paparazzi ne fotografiraju, ali jedan od njih je stalno podizao rolete", ispričala je frizerka u dokumentarcu "Britney Spears - Breaking Point" iz 2019. godine.

Samo nekoliko dana nakon toga napala je fotografa kišobranom i razbila mu staklo automobila.

Tada je zaglibila duboko u alkohol i droge i tulumarila s poznatim "zločestim djevojkama" poput Paris Hilton i Lindsay Lohan.

Konačno slobodna

Početkom 2008. priredila je novi skandal kada se zaključala u sobu sa sinovima i odbila ih predati Federlineu. Policijske snage potom su rastrojenu Britney odvele na psihijatriju, kada joj je navodno dijagnosticiran bipolarni poremećaj. Ubrzo nakon toga Jamie Spears od suda je tražio i dobio skrbništvo nad kćeri, unatoč njezinu protivljenju.

Britney je navodno sudsku odluku o slobodi dočekala u suzama, a vjernim fanovima zahvalila se na upornosti i odanosti.

"Britney je briznula u plač kad je čula odluku sutkinje. Dugo je mislila da nikad neće doživjeti dan kada će prestati očeva dominantna kontrola nad svakim aspektom njezina života, ali to se konačno dogodilo. U šoku je i ostala je bez teksta, ali doslovno skače od sreće. Ovakvu radost nije osjećala 13 godina", rekao je bliski prijatelj pjevačice za strane medije.

"Nemam riječi za #freebritney pokret... Zbog vas i vaše konstantne upornosti da me oslobodite od skrbništva. Moj život sada ide u tom smjeru! Plakala sam sinoć dva sata jer su moji obožavatelji najbolji i ja to znam. Osjećam vaša srca i vi osjećate moje... Znam da je to istina", napisala je nedavno Britney na Instagramu.

Nakon sudske odluke sa zaručnikom Samom zaputila se na odmor u Francusku Polineziju, gdje su proslavili početak njezinog "novog života", a fanove je pitala za prijedloge gdje bi se mogli vjenčati.