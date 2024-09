Životna prekretnica za Tamaru iz 'Braka na prvu': 'Uzbuđena sam, ali me strah'

Bivša kandidatkinja "Braka na prvu" Tamara Razum ove jeseni će pokrenuti svoj posao. Otvorila je dvoranu gdje će održavati privatne treninge, ali i radionice zdrave prehrane te građenja samopuzdanja. Za RTL.hr Tamara je progovorila o novom poslovnom pothvatu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dvorana je aktivna, prijatelji i obitelj mi dolaze u pomoć kako bi je još dodatno uredili. Jedva čekam. Čim dobijem poticaje, otvaram obrt i to je to. To bi se trebalo dogoditi kroz nekoliko dana. Sad sam pustila glas da najavim ljudima da je sve u procesu i onda kad se realiziram, sve počinje službeno. To bi se trebalo dogoditi početkom desetog mjeseca", otkrila je za RTL.hr.

Uzbuđena je

Početkom ljeta napustila je dosadašnji posao kako bi se u potpunosti posvetila realizaciji privatnih treninga. Sada u svojoj ponudi ima tri vrste treninga: plesni aerobik, aerobik i pilates.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trebala sam otvoriti jučer, godinu dana od mog samostalnog odlaska na Maltu gdje sam donijela određene odluke. Tamo sam shvatila što trebam, tamo se sve pokrenulo", rekla je.

Foto: RTL

Tamara je priznala da je pomalo zabrinuta zbog ulaska u poduzetničke vode. U početku planira sve voditi sama, no s vremenom planira proširiti tim.

"Ovo je prvi put da sam sama sebi šefica, cijeli život sam težila tome da radim i zarađujem sama za sebe od onog što volim. Posao mi nije posao. Uzbuđena sam, ali me strah. Bit će puno rada, žrtve, nove stvari su ono što me najviše motivira", zaključila je za RTL.hr.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" pogledajte na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Odlične vijesti za sve fanove sociološkog eksperimenta: "Brak na prvu USA" stigla je na Voyo!