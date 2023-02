Marko i Andrea, po svemu sudeći, idu dobrim smjerom, ali tu i tamo naiđu na neki problem. To obično rješavaju razgovorom, a tako je bilo i ovoga puta. Prije nekoliko sati bili su s Markovom prijateljicom na piću, a njezin je komentar pomalo zabrinuo Andreu.

"Hoćeš da ti iskreno kažem? Nisam sigurna da to želiš čuti", rekla mu je. "Što me ne ubije, to me ojača", rekao joj je nakon što ju je upitao u kakvim su oni sada odnosima.

"Izjava prijateljice Josipe po pitanju toga nije nimalo pomogla... kad sam joj spomenula da si po pitanju žena dosta zaigran, ne mogu se sjetiti što je točno rekla. To mi je zvučalo kao da si ženskar. Tako sam doživjela taj komentar", rekla mu je Andrea.

Poznato je kako Marko voli starije žene, s njima je dosad bio u vezama, a to nikako da prestane mučiti Andreu.

"Moje mišljenje je da se ljudi ne mijenjaju. To već duže vrijeme smatram, a sad koliko je on ženskaros – to ne znam", rekla je. Marko smatra da su ga ta prijašnja iskustva dovoljno definirala da sada napokon zna što želi. A to je, po svemu sudeći - Andrea.

"Nisam zadobila neko veće povjerenje u tebe nakon ovoga", rekla mu je.