Dario i Petra isprva su mnogima bili par koji ima mnogo potencijala, no kako vrijeme odmiče, jasno je kako između njih nema ničega osim prijateljstva. Ovoga puta imali su zadatak poredati kandidate po privlačnosti.

Petra je Tihomira stavila na prvo mjesto, a Darija - na posljednje. "Drago mi je da si ambiciozan, ali mislim da ti je obitelj i zajedništvo s partnericom prioritet. To je ono što meni nije toliko bitno", rekla mu je. Vidno šokiran Dario neko vrijeme nije mogao doći k sebi.

"Primijetila sam da ga je povrijedilo to što sam ga stavila na to mjesto. Voljela bih da se on opusti, smanji očekivanja, počne živjeti u trenutku. Da ne razmišlja jesam li ja majka njegove buduće djece, jesam li ili nisam žena za njegove roditelji, jesam li ili nisam žena s kojom će graditi kuću", rekao je. Potom je Dario rekao što misli.

"Spavam s tobom osam dana u krevetu i uopće mi ne dođe da te dodirnem. To me brine jer i nakon deset gemišta imam takav osjećaj", rekao joj je i kasnije u izjavama dodao kako djevojci poput Petre nikada ne bi prišao u klubu.

"Mislim da sam previše obzirna prema drugima i da mi se to ne vraća na dobro", zaključila je Petra nakon što joj je Dario sve rekao.