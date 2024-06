Mnogima omiljeni par sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu',čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, Mura Klara i Marko, podijelili su svoja razmišljanja o tome jesu li očekivali da će pronaći ljubav u showu te otkrili tajnu uspjeha njihove veze.

"Nisam očekivao ovakav ishod na kraju. Znači, žena i ja... Na prvu nije bilo tog nekog klika, ali tijekom upoznavanja i razgovora, dali smo si vremena i mislim da je zato na kraju ispalo tako kako je", rekao je Marko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mura Klara također je komentirala kako nije očekivala takav ishod te je svjesna da nije bilo prvog klika, ali unatoč tome, kaže da su uspjeli izgraditi odnos.

Foto: RTL

Otkrili su i koja je tajna uspješnosti njihovog odnosa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da je to definitivno naša komunikacija, iskrenost i otvorenost jedno prema drugome, od početka pa do kraja", komentirao je Marko s čime se Mura Klara složila i dodala: "Mislim da je komunikacija vrlo bitna i povjerenje, to je temelj svakog odnosa."

Komentirali su i na koji način su se promijenili tijekom sociološkog eksperimenta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prije ovog showa definitivno sam bio drugačija osoba nego danas. Dosta eksplozivan, reakcije na prvu... 'ajmo reći da me ona malo smirila u tim nekim situacijama, tako da sam puno smireniji i staloženiji", otkrio je Marko.

"Ja sam puno sretnija nakon ovog showa i shvatila sam neke stvari – ne suditi ljude na prvu... Drugačija sam osoba od samog početka", rekla je Mura Klara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Propuštene epizode 'Braka na prvu' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: U 'second handu' kupuju svi: Odjeća je kvalitetna, a nađe se čak i haljina Žuži Jelinek