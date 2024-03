Nakon što se Lovre iz 'Braka na prvu' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo vratio iz zajedničkog izlaska gdje je bio s Antonom, Tiagom i Filipom, svojoj je supruzi Klari ispričao najveći trač o Antonu koji je navodno njima dečkima rekao da voli žene mlađe od 26 godina. Više informacija o tome su od Lovre tražili i eksperti.

"Jesi li ti to izmislio ili je to izrečeno?", bilo je pitanje ekspertice Ive Stasiow, a Lovre je priznao da je to zaista bilo tako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izrečeno je bilo sto posto i žao mi je sad što nisam stao iza riječi svoje voljene supruge", rekao je, na što se Klara sramežljivo nasmijala.

"Bravo. Jako mi je lijepo čuti ove riječi od tebe", rekla je ekspertica Iva Lovri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lovre ne govori istinu?

Nakon Lovre je i Anton rekao svoju stranu priče.

"Lovre je mislio da je nešto tako čuo, a ustvari nije tako bilo. Kada je jednom rekao tako nešto i shvatio da to više ne može vratiti, nastavio je sa svojom pričom", zaključio je Anton.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo da je Nikolina odmahivala na Klarine riječi da žene s 35 godina imaju staru kožu, što je, kako Klara kaže, rekao Anton.

"Definitivno ne mislim da je žena s 35 godina stara. To je nekakva apsurdna tvrdnja. Ja se sada osjećam mlađe nego prije deset godina jer tada nisam znala tko sam i što sam. Sada sam spoznala sebe i znam koliko vrijedim. Godine su mi, da ne kažem, nekakav bezvezan pojam", rekla je Nikolina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Lovre razočaran Antonom! Prekrižio ga za sva vremena: Tvrdi da je zanijekao što je rekao...