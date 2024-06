Tina Blašković, kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', čije propuštene epizode možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na platformi Voyo, gostovala je u 'Popkastu', gdje se osvrnula na svoje sudjelovanje u RTL-ovom showu i na Tiaga, s kojim je doživjela zaljubljivanje na prvi pogled, a onda i bolan kraj.

"Budući da je od ovog događaja prošlo već godinu dana, proživljavanje konflikata, situacija, trenutaka dosta je zamorno. Jer slijediš neku prošlu verziju sebe. Čovjek bi htio neke stvari ostaviti iza sebe, ali nekako ih ipak mora pratiti. Nije bilo potrebno, ali htjela sam pratiti i sebe. Pratila sam više druge nego sebe, jer sam znala kako je moja priča krenula", započela je Tina, pa se osvrnula na odnos s drugim kandidatima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Popkast Tina Blašković

Objasnila je da joj je bilo zanimljivo gledati što su drugi sudionici eksperimenta govorili o njoj, budući da je bila uvjerena kako je sa svakim od njih u dobrom odnosu.

"To je provjera stvarnosti, koliko ljudi pričaju o tebi koji te ne poznaju dobro. To su bili kandidati koji su mi samo stisnuli ruku, nisu me poznavali, ali su imali puno toga za reći o meni. Ali ja sam naučila sama tijekom života da ne shvaćam stvari tako osobno kada netko priča loše o tebi, to govori više o njima nego o tebi", zaključila je Tina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Popkast Tina Blašković

Inače, četvrta sezona 'Braka na prvu' završila je prošlog tjedna, a jedini par koji je ostao skupa su Mura Klara i Marko, koji su se po izlasku iz eksperimenta vjenčali u stvarnom svijetu.

S druge strane, Tina i Tiago bili su favoriti mnogih gledatelja koji su navijali da njihov 'Power couple', kako su se sami nazvali, Tiago i Tina, ostanu zajedno i nakon što se svjetla kamera ugase, no njih dvoje su zaključili kako ipak nisu jedan za drugoga, te trenutno ne razgovaraju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Propuštene epizode 'Braka na prvu' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmira Pastorčić otkrila što voli raditi na plaži i što je ljuti: 'To me baš uzrujava'