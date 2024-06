Tina i Tiago su na okupljanju parova u ''Braku na prvu'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, otkrili da su prekinuli vezu prvi vikend nakon čitanja zavjeta. Tina je nadugo nakon toga dobila brojne poruke od znatiželjnih obožavateljica, a na Instagram storyju je otkrila kada ćemo znati više detalja o njezinom prekidu veze s Tiagom.

"Drage moje, sve vaše poruke čitam, ne stignem odgovarati, toliko ih je, ali vidim sve. Zahvalna sam na tolikom broju pohvala i lijepih riječi. Znam da vas sve zanimaju detalji, što se dogodilo, što nije. Iskreno, ceremonija sljedećeg tjedna bit će dovoljno glasna, ja mislim. A i poslije ću vidjeti koliko ću vremena namijeniti ovoj situaciji jer ne zaslužuje ni pet minuta više. Pričat ćemo uskoro, kraljice moje", poručila je Tina.

Foto: Tina Blašković/Instagram Tina - Brak na prvu

Za Tinu je to bila horor priča

Tina je za večerom odgovarala diplomatski i nije htjela govoriti detalje, samo je komentirala da je drugačije zamišljala reunion.

"Zadnju večer bila sam sama u onom stanu i spavala u krevetu u kojem smo on i ja spavali zajedno. To je za mene bila priča iz horora, jedan od najružnijih dana cijelog ljeta", ispričala je.

Tiago je priznao da se ponio djetinjasto jer je otišao bez pozdrava, ali da su shvatili kako nisu jedno za drugo i da je Tina tu posljednju večer prešla neke granice. Tina je objasnila kako ju je optužio da taj se vikend upucavala njegovu prijatelju, no ona kaže da to nije istina te da bi mu svakako rekla da joj se sviđa drugi muškarac prije nego što bi to radila.

Foto: RTL

