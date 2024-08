Već je skoro sredina kolovoza, a temperature su vrlo visoke, pa su mnogi iskoristili priliku otputovati na more. Među njima su i kandidatkinje četvrte sezone sociološkog eksperimenta "Braka na prvu", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo.

Tina Blašković, Klara Kokić i Nikolina Dianežević nisu pronašle svoju ljubav u popularnom showu, a sada oduševljavaju svojim ljetnim fotografijama na Instagramu.

Tina Blašković

Otkada je sunce ugrijalo, mlada Slovenka gotovo svakodnevno objavljuje nove fotografije s plaže. Nakon uživanja svom rodnom Kopru i Istre, otputovala je i u Italiju. Fanove je oduševila pozirajući u žutom bikiniju, a iako je već jasno dala do znanja da voli more, sada je to i dokazala.

"Nešto što nikad neću pristati na kompromis je život uz more. Shvatila sam to tek kad sam se udaljila od obale i nešto je nedostajalo, a nisam znala što. Ubrzo sam shvatila da je more veliki dio mene. To je u mom DNK i ne mogu živjeti bez toga. Osjećaj sreće svaki dan", otkrila je Tina na Instagramu.

Budući da su fanovi bezbroj puta komentirali Tininu figuru, ne iznenađuje nas ni što je to bio slučaj i ovaj put.

"Jako ti lijepo stoji žuta boja", "Božanstvena", "Predivna", "Woow", pisali su joj.

Klara Kokić

Tina nije jedina koja živi za odlazak na more. To je dokazala i Klara koja je za opuštanje od svakodnevnih obaveza izabrala Novigrad u Dalmaciji. Pozirala je u kupaćem kostimu s uzorkom cvjetića, a osim što se opuštala uz more, zabavljala se i s kartaškom igrom "Uno".

"Tako obično a tako savršeno", naslovila je objavu.

Nije skrivala ni da obožava ovo vruće godišnje doba, a to je jasno dala do znanja kada je objavila fotografiju iz jednog kafića pored mora.

"Želim svaki dan ljeto", napisala u opisu objave.

Nikolina Dianežević

Predaha od vožnje motorom uzela je mlada avanturistica Nikolina, koja na moru uživa sa psom. Pored mora pozirala je u crno-bijelom kupaćem kostimu, a njezin pas nije mogao biti izostavljen s predivne ljetne fotografije.

"Samo ljubav i more", napisala je Nikolina.

Fanovi su ju častili komplimentima u komentaru.

"Najljepša", "Opasno zgodni oboje", "Kakvo tijelo", pisali su joj.

