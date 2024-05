U posljednjoj epizodi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', koju možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na platformi Voyo, parovi su odgovarali na pitanja jedno drugome, a Tinu je zanimalo u kojem je trenutku Tiago shvatio da je njihov odnos uistinu ozbiljan.

"U kojem trenutku si shvatio da tvoji osjećaji prema meni postaju ozbiljni?" upitala je Tina svog supruga uz osmijeh pa priznala da često voli postavljati pitanja na tu temu.

"Nakon svađe sam to shvatio. Kada sam vidio koliko si jaka i možeš kontrolirati svoje emocije, što nisam očekivao od tebe. Mislim da si ti prava žena da budeš uz mene kada je teško jer u životu jak muškarac treba jaču ženu pored sebe," rekao je Tiago Tini.

Priznao je i kako je nakon prve svađe shvatio da je "to ustvari to", a njega je zanimalo je li Tina spremna žrtvovati svoj imidž zbog ljubavi prema njemu.

Foto: RTL Tina i Tiago

"To što drugi misle o meni nema nikakve veze, što ja mislim o sebi je najbitnije. Moja slika je moja slika, ja sebe trebam gledati u ogledalo. Što drugi misle me jako malo zanima, poslovno i privatno. To što ja osjećam prema njemu mi je najbitnije," zaključila je Tina.

