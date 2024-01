U prvoj epizodi četvrte sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', kojeg možete pratiti na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15 te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, Tina i Tiago popričali su o ljubavnim iskustvima.

Tada je zgodni Brazilac priznao da je tek nedavno prekinuo vezu. Iako je Tina rekla da će o tome morati još popričati, čini se i da su kliknuli jer je odmah tu večer pao prvi poljubac.

Nakon ceremonije vjenčanja, Tina i Tiago popričali su o ljubavnim iskustvima. Tiago je Tinu upitao kako to da je i dalje sama, odnosno kako to da takva djevojka nije pronašla srodnu dušu.

"Zato što sam izbirljiva, postavila sam neke standarde i od toga neću odustati. Bolje mi je sama nego s lošom ekipom", rekla je Tina. Zatim je Tiago priznao kako je solo mjesec dana, na što se Tina šokirala.

Foto: RTL Foto: RTL Vjenčanje Tine i Tiage

"To je jako svježe", rekla je i dodala kako već imaju problem.

Tiago se ispravio i rekao kako je ipak prošlo četiri mjeseca jer je vezu prekinuo u siječnju.

"Ako sam tu, ja sam tu za nju i to je to", rekao je Tiago.

Tina mu je naglasila kako će o tome još morati porazgovarati.

Pao prvi poljubac

"To što pričaš, to i osjećaš", rekao je Tiago Tini nakon što su završili s vjenčanjem i preselili se u hotelsku sobu. Tamo su ponovno nazdravili za zajednički život i sve što ih čeka u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Prvu večer su se već i poljubili, no odlučili su kako će s daljnjim koracima ipak pričekati.

"Spremna sam na eksperiment koji me čeka. To je puno rada na sebi i na nama, ali osjećam se spremno", rekla je Tina.

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

Pitali su je i oko intime.

"Intime se ne plašim, ali želim da je s pravim ljudima", naglasila je ova Slovenka.

Tiago smatra da su njih dvoje kao eksploziv budući da im se pozitivne energije poklapaju.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' pratite ponedjeljkom i utorkom na RTL-u u 21:15 te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

