Tamara iz "Braka na prvu" koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo je u emisiji u braku s Filipom, a kandidatkinja je za RTL.hr priznala kako doživljava svoj put u "Braku na prvu". Prisjetila se najtežih, ali i najlakših trenutaka. Kako kaže, teško joj je pomiriti se s time da je putovanje u showu završilo i smatra da tek sada kreće onaj osjećaj da više nema snimanja i svega ostalog s čime se susrela u showu.

Tamara je rekla da joj je najdraže bilo to što je imala priliku živjeti s Filipom.

"Najdraži mi je bio život s Filipom. Nisam ni s jednom drugom osobom razvila tu razinu poštovanja, povjerenja, iskrenosti i tu jačinu odnosa. Mogu reći da mi je to bilo najdraže. Teško je izdvojiti najdraži trenutak suživota s Filipom, ali definitivno mogu reći da je to zagrljaj za rođendan", rekla je Tamara za RTL.hr.

A što je s najtežim trenucima?

Trenuci koje smatra najtežima tijekom boravka u showu nisu bili povezani s Filipom. Naime, priznala je da joj je snimanje emisije bilo stresno.

"Najteža su bila ta snimanja, večere, ceremonije. Dosta je bilo stresno. Cijeli dan si u pokretu, ali na kraju svega je zanemarivo."

Iako je Tamara od samog početka gledateljima bila simpatična te su je opisivali kao dragu osobu, u intervjuu je rekla da ju je sudjelovanje u showu promijenilo te kako će to primijetiti svi oni koji su je poznavali prije "Braka na prvu".

"Naučila sam jako puno toga o sebi. Postala sam samosvjesna. Mogu reći da sam izašla iz showa kao skroz druga osoba. Najveća transformacija koju će svi vidjeti na meni je transformacija iz hahara u damu. Na to sam jako ponosna. Dosta je teško bilo iz mene izvuče tu ženstvenu stranu. Filip je u tome uspio i drago mi je što je on taj koji je u tome uspio", zaključila je.

Je li se zaljubila?

Gledatelji o Filipu i Tamari misle sve najbolje te ih nazivaju najboljim parom ove sezone zbog kemije koju imaju, a Tamara je sada rekla je li se tijekom suživota s Filipom zaljubila u njega.

"Ne mogu reći da sam se zaljubila, jako mi je stalo do njega, imamo poseban odnos, on je moja osoba. Trenutno smo na jako čvrstom prijateljstvu. Zasad mi je to sasvim u redu.", rekla je i dodala: "Za budućnost imamo jako puno planova što se tiće druženja."

Unatoč tome što tvrdi da se u Filipa nije zaljubila, rekla je što je za nju prava ljubav.

"Za mene je prava ljubav osoba uz koju ti možeš postati bolja osoba, koja budi tu neku energiju u tebi i uz koju možeš biti sto posto ti."

