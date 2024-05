Kandidatkinje Klara i Renata iz sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" u show su ušle poznavajući se od ranije, a već na prvom zajedničkom druženju parova istaknule su da im je izuzetno drago vidjeti jedna drugu u eksperimentu, kojeg su nastavile maksimalno se podržavajući.

Njihovo blisko prijateljstvo u početku je zasmetalo Klarinom suprugu Lovri, koji je primijetio da se Klara promijenila za 180 stupnjeva otkako je vidjela da je Renata u showu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Renata i Klara

"Presretna sam što je ona sa mnom tu i što smo susjede. Da nemam nju, pukla bih zbog ovog stresa i opterećenja. Apsolutno mi olakšava," opisala je Klara ranije.

Što se dogodilo s njihovim prijateljstvom?

Ipak, kako se show odvijao, odnosi među nekim kandidatima znatno su zahladili, a čini se i da njih dvije nisu bliske kao što su bile na početku. Na sve je utjecao i odnos Renate s Alanom, kojeg ona podržava unatoč tome što većina ostalih kandidata smatra da Alan nije iskren i da se prema svojoj supruzi Danijeli ne ponaša pristojno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na posljednjoj ceremoniji parova, kada su pred eksperte sjeli Danijela i Alan, Klara je u jednom trenutku osjetila potrebu da kaže što misli, pa je prozvala Alana za sve ono što mu zamjera.

"Smatram da se Alan nije Danijeli kvalitetno ispričao, ja sam prva, odnosno ja i Krolo smo prvi, koji smatramo da se nisi iskreno ispričao. Jako loše lažeš, zapravo svi te kužimo da lažeš," rekla je Klara, na što ju je Renata prekinula:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Klara, hajde samo govori u svoje ime, može? Nemoj govoriti u ime svih!" odbrusila joj je Renata ne slažući se s onime što je njezina prijateljica iznijela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne, ne, rekla sam..." pokušala je odgovoriti Klara, na što ju je Renata ponovno prekinula: "Ne, rekla si - 'Svi te kužimo ovdje da lažeš'," upozorila ju je Renata, na što je Klara rekla da je ipak samo govorila iz vlastite perspektive.

Ipak, kasnije je nadodala: "Joj, oprosti, ja se ispričavam, svi frendice moja to mislimo, osim tebe, ali svi. Samo što to svi neće pred kamerama iznijeti i to direktno njemu, ja nemam problem s tim," zaključila je Klara nakon ceremonije odluka u kojoj je obostrano s Lovrom odlučila napustiti eksperiment.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Klara i Lovre napuštaju 'Brak na prvu': 'Ovo nije moj sretan kraj…imao sam druge namjere'