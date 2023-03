Draga Andrea, u ovih mjesec i nešto dana ni u najluđim snovima nisam sanjao da ću upoznati ženu poput tebe. Na prvu, ženu oštrog i hladnog pogleda, ali toplog srca i predivnog osmijeha. Iako sam u ovaj eksperiment ušao bez ikakvih očekivanja, tebe upoznati pred oltarom i zaljubiti se nije mi nikada bio plan. Kako su prolazili dani, a mi se pomalo upoznavali, neki dobar osjećaj me pratio, ali mislio sam da je to slučajnost jer nikada nisam upoznao takvu osobu poput tebe, ali svakim danom otkrivao sam sve stvari koje čine mene samoga. Poput toga da volimo iste brendove parferma, mobitela, da volimo more, do toga da si strastveni ljubitelj adrenalinskih sportova kao i ja, preko pogleda na život i ono najbitnije, da si spremna biti što bolja verzija sebe...

Ovo je tek dio zavjeta koje je Marko izrekao Andrei, svojoj partnerici u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Oboje su odlučili kako ostaju u showu, a nazvao ih je "sudbinom koja se morala dogoditi". Andrea je cijelo vrijeme pozorno slušala i gledala u Marku, a kada je završio našalila se kako bi voljela ponovno napisati svoje zavjete.

Također, rekao je da ju vidi kao suprugu i majku svoje djece, a ovaj romantični spoj završio je poljupcem.