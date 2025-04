Silvija priznala da je očekivala mlađeg partnera pred oltarom: 'Dok sam išla prema njemu...'

Stručnjakinja Iva Stasiow upitala je Silviju (38) je li Hrvoje (47) ispunio njezina očekivanja kad su se upoznali u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu".

"Ja sam očekivala kako sam stavila po godinama da će biti mlađi", poručila je Silvija.

Prisjetila se i njihovog prvog susreta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dok sam išla prema njemu, mislila sam: 'Ok, ajde'. Kad me je pogledao i pitao, ok", a otkrila je i što ju je posebno privuklo kod njega – oči i energija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iva je njihov odnos komentirala riječima: "Meni je to još uvijek u nekim rukavicama i vrlo su diplomatski, kao da su u startu dogovorili neka pravila kako će oni kao par izgledati na van."

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni "Braka na prvu": Pogledajte trailer