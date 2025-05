Silvija napisala da odlazi, a Hrvoje priznao: 'Potresla me njezina odluka, nisam to očekivao'

Večeras se nastavila peta ceremonija odluke, a pred ekspertima su prvi bili Irma i Franjo, nakon kojih su svoju odluku trebali donijeti Silvija i Hrvoje te Ema i Manuel. Irma je rekla kako smatra da je tijekom eksperimenta bila predana svom partneru i da ju je pogodilo što Marko nije bio jednako predan čitavom procesu.

„Trebala sam i ja biti iskrenija još u početku i priznati da ja ne gajim osjećaje prema Marku. Želim mu sreću, ali ja njega nisam vidjela kao romantičnog partnera, ja sam tome otvorila vrata zbog eksperimenta jer sam samoj sebi htjela dati šansu da nešto naučim, vidim, probam“, rekla je Irma pa joj je Sakoman odgovorio: „U pravilu si uvijek bila kulturna, fina i pristojna, ali se ne mogu složiti s tim da ti se Marko nije istinski sviđao.“ Irma je odlučila ostati s Franjom u eksperimentu, a Franjo je imao dvije odluke jer nije bio siguran s kim će sjediti pred ekspertima pa je tako napisao 'odlazim' misleći na brak s Kristinom i 'ostajem' za novi odnos s Irmom.

Dobila čak četiri anonima pisma

Sljedeći su pred eksperte stigli Hrvoje i Silvija, koja je na posljednjoj večeri dobila čak četiri anonimna pisma koja su joj poručila kako se Hrvoje ne trudi dovoljno oko nje. „Taj zid između nas se stvorio i stoji tu i to se sve vidi. Kod mene je problem u komunikaciji definitivno. Da sam se osjećala dovoljno sigurno rekla bih mu da se vidim s njim i vani, što nisam u početku, i otvorila sam si tu šansu i svidjelo mi se sve što smo proživljavali skupa i to što mi je nudio. Onda se samo razvodnilo i nismo više radili na tome“, iskreno je priznala Silvija i dodala kako se nekad osjeća kao da je Hrvoje arogantan prema njoj s čim se on nije slagao.

„Moje viđenje ove cijele situacije je da izgleda da ona komunicira s vanjskim svijetom, a u naša četiri zida je sve isto kako je bilo prije tjedan dana“, rekao je Hrvoje. Ekspert Sakoman rekao je Silviji: „To što si ti potvrđivala je njegova percepcija odnosa, a ne ono što si ti stvarno osjećala i ti nisi bila iskrena do kraja s nama ili sa sobom. Jednostavno si pokazala da tvoji osjećaji ne odgovaraju onome što si dosad prezentirala“, a onda ju pitao: „Možeš li ti sebe vidjeti u ozbiljnoj vezi s Hrvojem?“

„Pa, ako je ovako, očigledno ne može, kad ovo čujem“, odgovorio je Hrvoje umjesto svoje supruge. U razgovor su se zatim uključili Jeannette i Simon i spomenuli kako je Hrvoje ostavio Silviju samu s njima kad je otišao na ručak kod roditelja. Simon je rekao kako on to sebi ne bi dozvolio i kako nije bilo jasno je li Silvija uopće bila pozvana. Hrvoje se pobunio jer Silvija očito nije bila sama, nego s njima i dodao kako smatra da se on i Silvija ne poznaju dovoljno da bi išli zajedno njegovim roditeljima na ručak. „Mislim da bi muškarac kad je zainteresiran odveo ženu na Mars ako treba“, zaključila je Silvija.

Silvija odlazi iz eksperimenta

Hrvoje je napisao da ostaje u eksperimentu, a Silvija je rekla da odlazi. „Moram priznati da me potresla ta njena odluka jer nisam ni u jednom trenutku očekivao da će to napisati“, rekao je Hrvoje, a ekspertica Stasiow zaključila: „Silvijin 'odlazim' je poruka koju želi poslati Hrvoju - 'daj me vidi, daj napravi nešto'. Hrvoje na kraju jako sve racionalizira i to ispada suhoparno i kao da nema nikakvu emociju i koprca se u tom živo blatu i pokušava se razjasniti, a tako samo više nju potkopava.“

„Da sam žena s tobom bi surađivao poslovno, bio bih ti frend, radio bi mi računovodstvo, ali nikad s tobom ne bih bio da se ovako prema meni ponašaš tri dana, da je to stvarnost“ rekao je Hrvoju ekspert Sakoman, a Silvija zaključila: „Mislim da on nije uopće to shvatio. Osjećam se malo kao da sam odradila pucanje u prazno večeras.“

Sljedeći su na kauč stigli Ema i Manuel, koji su odlučili privesti svoj put u eksperimentu kraju. „Jednostavno ne ide. Nemam s njom nekih zajedničkih tema. Kad mi se cura svidi na prvu, jetru nek' mi izvadi, sve joj je oprošteno! Ja, ako sam zaljubljen u nju, pričat ću o svemu, o šminki i puderima, ali Ema jednostavno nije moj tip“, otvoreno je rekao Manuel, a ona priznala kako joj se u početku Manuel svidio, ali je i ona zaključila da nisu dobar spoj. Oboje su napisali da odlaze, a Manuel je za ostale kandidate rekao: „Svi su odlični, super su kao ljudi, kao prijatelji, samo bih rekao da nam svima fali iskrenosti.“

„Svaka pohvala. Meni je žao da niste uspjeli, ali ponosna sam na vas dvoje što ste se razišli s tom jednom dozom humora. Nema tenzija, nema ljutnje i bravo na takvom odlasku“, rekla im je Stasiow, a Sakoman dodao: „Mnogi stariji mogu mnogo naučiti od vas.“

Posljednji tjedan prije finalne odluke

Pred kandidatima je posljednji tjedan prije finalne odluke pa je ekspertica Stasiow naglasila kako sada sve maske moraju pasti i sada se kandidati moraju početi otvarati i biti iskreni jedni prema drugima. „Između mene i Igora se nakon ceremonije nije se ništa promijenilo“, komentirala je idući dan svoj odnos sa suprugom Doris, a on je rekao: „Ja sam dao sve od sebe, ona to zna i pošto s druge strane nema inicijative počeo sam se hladiti. Idemo dalje samo prijateljski.“

Silvija i Hrvoje neuspješno su pokušavali komentirati ceremoniju prije nego što je Silviji u posjet stigao Matej Sakoman, kojem je priznala kako se počela zaljubljivati u Hrvoja i da je bilo naznaka da će se to stvarno razviti u ljubavni odnos, ali da je onda to stalo. Na Sakomanovo pitanje vidi li se u vezi s Hrvojem, odgovorila je: „Ne, defektivno ne, ja sam pretopla. Meni treba puno, puno, puno topline i treba mi netko tko me ne osuđuje zato što sam topla.“

Za to vrijeme Bojana i Darko dobili su zadatak ispuniti upitnik o svojim seksualnim preferencijama i fantazijama. Podijelili su svoje najdraže poze, što misle o intimnim odnosima bez osjećaja, Bojana je priznala da bi voljela da je Darko viši i da ima tamniju kosu. Oboje su se složili kako u svakom zdravom odnosu treba pričati o takvim stvarima, biti otvoren i vidjeti koliko su partneri kompatibilni. „Dobro smo mi to odradili“, zaključio je Darko.

Od eksperata je zatim parovima stigao novi zadatak - razmjena mobilnih telefona. Bojana je odbila dati Darku svoj mobitel pa je on komentirao: „Možda sam očekivao negdje duboko u sebi da će mi dati telefon, kao što sam ja njoj svoj dao. Da sam u dužoj vezi i da je takva reakcija ne bi mi bilo svejedno i sigurno bi to poljuljalo moje povjerenje.“

Kristina i Marko složili su se da si međusobno vjeruju i da nema potrebe da gledaju jedan drugom mobitele, Irma i Franjo zajedno su gledali prvo njegov, a onda njen mobitel, a Hrvoje je Silviji dao svoj mobitel, ali rekao kako on njen neće gledati. Ona je stoga odlučila da neće ni ona njegov gledati i rekla: „Da mu je zanimljivije, sigurno bi kopao.“ „Mislim da bi ljudi, bez obzira na to što su u vezi trebaju imati neku svoju privatnost“, rekao je Hrvoje, a Silvija zaključila: „Reakcija je točno onakva kakva sam mislila da će biti.“

