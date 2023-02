Prvo zajedničko druženje je prošlo, a Sašine izjave uznemirile su Darija i Petru. Par se zbog nje dobrano zakačio, a Dario je sve to prokomentirao u intervjuu za RTL.hr.

On je objasnio da mu je zasmetalo Sašino nametljivo ponašanje. "Zasmetala mi je njezina negativna energija. Umjesto da se svi upoznamo i zabavljamo, morali smo slušati njezino kreštanje."

Dario je otkrio i da je prva bračna svađa malo narušila odnos između njega i supruge Petre, a zasmetalo mu je to što nije dobio njenu podršku.

Priznao da je bio strog

"U trenucima kada me Saša napadala, očekivao sam od nje neku reakciju tijekom večere. Nisam dobio njezinu podršku i zasmetalo mi je što je rekla kako je ona neutralna. Pa ja sam ti muž, sigurno ne bih dao na nju da je s njom Saša tako razgovarala. U istom smo eksperimentu, moramo si biti podrška i zaštititi jedno drugo", istaknuo je.

Dario je Petri rekao da je "fejk" jer je ona, po njemu, uživo jedna osoba, a ispred kamera sasvim druga.

"Rekao sam joj da je 'fejk' zato što je iza kamera jedna priča, a ispred kamera druga. To me strašno živcira. Budi to što jesi - tko te voli, voli te, a tko ne, ne. Takav je život", ispričao je, a potom je priznao da je prema Petri bio strog.

"Možda i jesam bio strog, ali smetalo mi je to što je Petra jedno ispred kamera, a drugo iza."

Ne propustite pogledati novu epizodu "Braka na prvu" od ponedjeljka u 21.15 sati - samo na RTL-u!