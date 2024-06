Renata iz "Braka na prvu" za RTL.hr otkrila je da je zaljubljena, ali i s kime je iz sociološkog eskperimenta ostala u kontaktu nakon snimanja. Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Između Renate i Josipa u eksperimentu nije se rodila ljubav, a nakon snimanja su se povremeno čuli.

"Čuli smo se nekoliko puta na njegovu inicijativu i ostali smo u dobrim odnosima", rekla je Renata za RTL.hr.

Josip je bio uporan u osvajanju Renate, no ona je odmah rekla da nema kemije te da je odnos na prijateljskoj razini.

"Sve je bila konstanta kod nas od početka do kraja. Muž je u startu znao na čemu je sa mnom, ali se ipak kao muškarac trudio i pokušavao me osvojiti iako smatram kako bi bilo bolje za njega da nije uzaludno bacao energiju na mene s obzirom na to da je sve znao", otkrila je.

S Alanom više nije u kontaktu

Dva mjeseca nakon snimanja eksperimenta, kandidati su se okupili na večeri. Mnogi su primijetili da su se Alan i Renata zbližili te da joj se Alan upucava, no ona to nije shvatila tako.

"Ne mislim da mi se Alan upucavao na večeri, možda nešto propuštam, ali ja to nisam doživjela", rekla je. Dodala je da joj se Alan javio nekoliko puta nakon snimanja, ali sve na prijateljskoj bazi.

S Alanom se više ne druži, a s Alenom i Nikolinom ostala je kontaktu i dalje.

Promijenila bi neke stvari

Renata se na večeri pojavila bez umjetnih trepavica, što je Josip odmah primijetio.

"Josip - oko sokolovo! Otprilike sedam godina išla sam na ugradnju trepavica i jednostavno sam poželjela promjenu", priznala je.

Sada kada se osvrne na sudjelovanje u "Braku na prvu", voljela bi da se drugačije ponašala.

"Iznosila bih sav prljavi veš iz braka koji sam tajila i nisam željela povrijediti svog muža i naš prijateljski odnos, ali sam u tom procesu zapravo povrijedila sebe. Jer na kraju svega, cilj eksperimenta je bila analiza odnosa dvoje stranaca koji su u neprirodnim uvjetima. Općenito bih bila manje pristojna i više direktna", zaključila je.

